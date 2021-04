La Editorial Diábolo publica cómics, novelas y libros de cultura popular y este mes de abril celebra su 15 aniversario con una gran noticia: va a publicar los cómics de la editorial EC de los años 40 y 50, posiblemente los cómic más famosos de la historia porque su batalla contra la censura hizo que fueran prohibidos y dio lugar al tristemente célebre Comics Code Authority, que lastró la creatividad del cómic norteamericano durante años.

El editor Lorenzo Pascual nos cuenta por qué cree que estos cómics siguen siendo tan importantes y recordados: "Más que importantes, creo que son el mejor conjunto de cómics de la historia del medio. Obviamente, hay muchas obras maestras a lo largo del siglo XX y XXI, pero por el volumen producido de historietas, la calidad de sus guiones y el gran nivel artístico, no ha habido nada similar, ni probablemente lo habrá".

"Además, no solo marcaron una época en muchos sentidos, sino que su influencia en el cómic y en otros medios llega hasta nuestros días. Stephen King, John Carpenter, R.L. Stine, Steven Spielberg y un largo etcétera se declaran marcados e influenciados por los cómics de EC. Han pasado 70 años desde su publicación, pero a diferencia de muchas otras obras, sigue siendo una lectura apasionante, envolvente y sobrecogedora".

"Y criticaron con fuerza el patrioterismo -concluye Lorenzo-. Una de las historias más conocidas de EC, es Los patriotas de Al Feldstein y Jack Davi s, que no desvelaremos para quién no la hay leído aún". (Una de las obras cumbre del cómic)

Los planes para la colección

Como hemos visto EC Comics tenía varias líneas de tebeos (románticos, terror, ciencia ficción, bélicos, policíacos...) Por eso pedimos a Lorenzo que nos avance los planes para la publicación de esta colección: "Comenzaremos con Tales from the crypt y Weird science. Me pareció oportuno separar unas colecciones de otras e ir alternando según los géneros. Tales from the crypt es la más conocida de las cabeceras de terror y Weird science es una de las series de ciencia ficción"

"El primer volumen será de Tales from the crypt y saldrá a finales de mayo. Y antes de fin de año veremos el primero de Weird science y el segundo de Tales. Cada volumen contiene unos 6-8 comic books originales" -añade Lorenzo-.

Destacar que, desde que se supo la noticia, ha habido un enorme revuelo en las redes sociales, por la importancia de este acontecimiento y porque la edición norteamericana no respetó los colores originales: "Sí, Dark Horse ha hecho un trabajo titánico de restauración, pero creemos que el resultado final se aleja bastante de los colores originales -asegura Lorenzo-. Partiendo de este material, vamos a hacer que nuestra edición sea lo más fiel posible a la original. Una ardua tarea, pero que se merecen estos grandes cómics".

Hay que recordar que Planeta Cómic ya publicó en castellano estos tebeos (a principios de este siglo XXI), pero en una edición de bolsillo y en blanco y negro (que está agotadísima). Por lo que esta será la primera vez que podamos leer estas joyas en una edición que respete el tamaño y el color. Diábolo ya nos ha dado muestras de su buen hacer en sus líneas dedicadas a los clásicos del cómic norteamericano de esa época como los dedicados a Stan Lee y Steve Ditko antes de crear el universo Marvel.