Ana Belén y Manuel Gómez Pereira se conocieron en el rodaje de La corte del faraón, ella como protagonista y él como ayudante de dirección. Doce años después, él ya era un director consagrado y tenía claro que para su nueva película quería, sí o sí, a Ana Belén y a Juanjo Puigcorbé. A ellos luego se unieron una gran cantidad de estrellas, desde Penélope Cruz y Javier Bardem a Carlos de Inglaterra y Diana, el príncipe Felipe y John Lennon.

Todo tipo de personajes, con algunas referencias históricas, desfilan por esta película escrita por Gómez Pereira, Joaquín Oristrel, Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra. La historia arranca en París con un reencuentro, un desmayo y una situación disparatada con el rey Juan Carlos. Un flashback nos lleva a 1965, cuando los Beatles llegan a Madrid para actuar en la Plaza de Toros de las Ventas. Diana, una joven intrépida que es fan del grupo, está dispuesta a todo para estar con ellos. Para ello no duda en seducir a Santi, el conserje del hotel donde se aloja la banda inglesa. Sin saberlo, Diana y Santi comenzarán a escribir su peculiar historia de amor, aunque el destino les tiene preparadas dos sorpresas: un matrimonio con otra persona y un reencuentro inesperado.

Un final de película

El desenlace es digno de una alta comedia. Santi se harta de Diana y le dice: "¡Francamente, querida, me importa un pimiento!", un guiño a Lo que el viento se llevó, cuando Rhett Butler le dice a Escarlata: "¡Frankly, my dear, I don't give a damn!" (Francamente, querida, me importa un bledo). No es el único homenaje a esta película. Diana, con la falda de su vestida rota, coge unas cortinas y se hace un modelazo digno de la alta costura, igual que Escarlata cuando va a visitar a Rhett a la cárcel. Diana, tan elegante como siempre, se sienta en la mesa junto a Carlos de Inglaterra. Ella se presenta, con mucha educación. "Mi nombre es Diana, pero puede llamarme Di", suelta, haciendo otro guiño, en este caso a Diana de Gales.