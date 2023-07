La película ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? convirtió a Fernando Colomo en el rey de la 'Nueva comedia madrileña'. Era 1978 y tardó nueve años en reconquistar su trono. Tras La línea del cielo y El caballero del dragón, recibida con malas críticas, hizo La vida alegre, con una Verónica Forqué desplegando todo su talento y poder interpretativo, trabajo por el que ganó el Goya a mejor actriz. La vida alegre es una de las mejores comedias del cine español, con un reparto de grandísimos actores -tanto en los papeles protagonistas como en los secundarios- y con las apariciones estelares de Ana Obregón y Massiel. "Se trata de mi comedia más divertida y lo que pretendo es que el público se lo pase bien, lo cual ya sería mucho. Aunque también tiene un trasfondo de reflexión sobre cómo han influido estos últimos años en la generación que está ahora en el poder y en el conjunto de la sociedad", dijo en el estreno.

Qué cuenta la película

Ana gestiona un Centro de tratamiento y prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual situado en el barrio chino. Un trabajo que no le gusta nada a Antonio, su marido, un alto cargo del Ministerio de Sanidad, que no ve con buenos ojos que su mujer se relacione con prostitutas y drogadictos. Antonio es la mano derecha del ministro y se ve obligado a contratar como secretaria a Carolina, una mujer espectacular, pero poco competente. Entre ellos surge la pasión y tienen una aventura, fácil de ocultar al ministro, pero no a Ana. Todo se complica cuando Carolina tiene una enfermedad venereas y Ana, para detectar a la persona que se lo ha 'pegado' toma una decisión: que todos los implicados pasen por su consulta y se bajen los pantalones.