Sergio Peris-Mencheta y el equipo del reality Traitors España, que presenta en HBO Max, se encuentran sorprendidos ante la acogida que está teniendo entre la audiencia: “Todo el feedback es unánime. Hay cuatro comentarios negativos. No lo esperamos. Todo es muy amable”. Ha contado el actor y director en Las tardes de RNE que por primera vez se mete en este papel del maestro de ceremonias televisivo.

Traitors España está basado “en un juego de roles ocultos que son divertidísimos. No hace falta que te guste jugar o no jugar para que te enganches. Creo que que somos profesionales del juego como seres humanos, lo que pasa es que lo perdemos, lo somos de niños y a partir de un momento, por alguna extraña razón, dejamos de jugar”.

Con este reality señala que a gente que no tiene la posibilidad de jugar a estos roles “se quiere tirar a la piscina” y especialmente quiere ser “traidor” porque como “no sabes quién es el malo ni los demás saben si tú lo eres, sin querer se activa un resorte muy cabrón que hace que a uno se le meta la cara de culpable”.

Dura ocho días donde los participantes están a tiempo completo jugando y no se harán daño. “Si no estás acostumbrado a jugar a este tipo de juegos, lo pasas mal. Ahí está la comedia, el divertimento y las palomitas del que se sienta a mirarlo. Esta vez muy lejos del reality donde no has pegado los platos o se enamoró de fulanita. No hay tiempo. No pueden fregar platos porque no se trata de eso. Además no hay tiempo para enamorarse ni espacio”, ha destacado su presentador.

“Le gusta jugar y va al fondo” Entre el casting destacan los actores y actrices, pero también hay periodistas, escritores: “No se buscó tanto un perfil profesional, como un perfil de personita que le gusta jugar y que va a fondo. Pueden jugar mejor o peor, pero tienen el instinto del jugón”. En el caso de los actores señala que “juegan con ventaja” cuando les toca ser traidores porque “saben mentir”, ya que “estás acostumbrado”. La posibilidad de que te toque esta opción es “la de una entre seis”, entonces “es muy probable que no te toque” y seas fiel. Peris-Mencheta explica que esta segunda opción es “lo más divertido” y este es el que le toca “descubrir”, es “el más activo” y “tiene que fijarse en el otro”. En cambio en el caso del traidor su labor es “la de destruir” y “sembrar el caos”.