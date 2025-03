'Anacleto: Agente secreto', la comedia de Imanol Arias inspirada en 'Superagente 86'

En 2015 el mago de la comedia española, Javier Ruiz Caldera (director de Tres bodas de más o Superlópez) adaptó las aventuras del agente secreto Anacleto y dirigió una película que combina gags de un oscuro humor con unos efectos especiales de gran súper producción (Goya a mejores efectos visuales 2016).

El film, con un claro humor al estilo español, cuenta con unos inspirados Imanol Arias, con experiencia previa en Brigada Central, y Quim Gutiérrez en el papel de padre e hijo. Adolfo, interpretado por Quim, es un treintañero que trabaja de segurata y al que le ha dejado su novia recientemente. Pronto descubrirá que su padre (Imanol), no es un simple payés dedicado a la producción de embutidos, sino un agente secreto en horas bajas.

Este James Bond español tiene su origen en Manuel Vázquez, historietista que creó las viñetas de este agente secreto allá por 1965. Con la inspiración de Superagente 86, serie que parodiaba las películas de espías con Maxwell Smart y Barbara Feldon, Vázquez continuó la estela de Mortadelo y Filemón (1958) de esos detectives y agentes de andar por casa que intentan impartir justicia sin mucho éxito.

La inspiración de Superagente 86

'El viejo truco de...', 'me creería si le dijera…', 'falló por un pelito', 'bien pensado, 99' y 'te dije que no me lo dijeras' son algunas de las frases del agente secreto Maxwell Smart en Superagente 86 que se hicieron populares y traspasaron la ficción para formar parte del lenguaje de la vida real.

En ellas y en esta serie tremendamente divertida de mediados de los 60 sirvieron a Vázquez de inspiración para crear las viñetas de Anacleto. La combinación demente de James Bond y la del guionista Mel Brooks (Robin Hood o Robots) crearon esta parodia de los super espías que Vázquez cogió como modelo para fabricar un agente con carácter y humor español de aquella época.