Mucha acción y mucho músculo: Gerard Butler y Pablo Schreiber se enfrentan en 'Juego de ladrones, el atraco perfecto'

El cine de policías y ladrones tiene una extensa legión de seguidores. A lo largo de la historia se han hecho miles de películas sobre robos y atracos, y destacan clásicos como La jungla del asfalto, Atraco perfecto, Rififí, Bonny and Clyde y El golpe arrasaron en los 50, 60 y 70.

En los 80 el género tuvo un bache, pero la década nos dejó joyas como Un pez llamado Wanda. En los noventa vuelve a ponerse de moda, con sustanciales cambios en la estética, el guion y el perfil de los personajes, tanto de los buenos como de los malos. Le llaman Bodhi, Reservoir Dogs y Heat abren camino a nuevos clásicos como Sospechosos habituales y Snatch: Cerdos y diamantes. En los 2000 el género se renueva por completo: Ocean's Eleven introduce el glamur y Plan Oculto se envuelve en elegancia.

Heat y Plan Oculto son dos espejos en los que se mira Den of thieves, que en España se tituló Juego de ladrones: el atraco perfecto, el primer largometraje del director Christian Gudegast, que elaboró el guion junto a Paul Scheuring, creador de la exitosa serie Prison Break.

El objetivo: robar 120 millones de dólares La cantidad de dinero que se mueve en Los Ángeles es estratosférica y el banco de la Reserva Federal retira de la circulación cada día unos 120 millones de dólares en efectivo. Esto lo sabe Ray Merrymen, que acaba de salir de la cárcel y ha jurado que no volverá jamás. Tiene un plan para hacerse con ese dinero y reúne a los suyos para llevarlo a cabo. Sabe que no es fácil, pero cree que es posible. Pero las calles no son su territorio exclusivo, y en ellas patrulla el llamado "Gran Nick", que lidera el departamento del Sheriff de Los Ángeles. Es la brigada más temida de la ciudad y se encarga sobre todo de los delitos más graves. Los caminos de Merrymen y "Gran Nick" están destinados a cruzarse y ninguno es consciente de lo que pasará cuando eso ocurra. El actor Gerard Butler

14 años de espera Resulta sorprendente que la película estuviera en desarrollo durante casi catorce años, en los que hubo significativos cambios de guion, equipo técnico y artístico, llegando a sonar nombres como los de Sylvester Stallone y Sam Worthington. Cuando el proyecto empezó a tomar forma se tiró de teléfono para reclutar a los actores protagonistas. Gerard Butler era una apuesta segura: venía de salvar al mundo en Geostorm y de salvar al presidente de los Estados Unidos en Londres bajo el fuego, y entremedias fue el Dios Set en Dioses de Egipto. Había que aprovechar el tirón, y tanto poderío, y en 2016 se anunció que sería el protagonista de Den of thieves.

Pablo Schreiber, el actor de moda Ahora faltaba encontrar a su némesis y el papel de Ray Merrymen fue para Pablo Schreiber, muy popular ahora por la serie Él y ella. El actor, hermanastro de Liev Schreiber, es conocido por sus interpretaciones en series como The Wire y Orange is the new black. Su potente físico le ayudó a conseguir el papel, pero aun así entrenó a conciencia. Y Butler hizo lo mismo, ya que tuvo que aumentar de peso. Para ganar los 11 kilos que requería su personaje sudó la camiseta en el gimnasio y aumentó el consumo de carne, sobre todo en las cenas, prácticamente la misma dieta que llevó Schreiber. Pablo Schreiber y Curtis "50 Cent" Jackson

Actores y luchadores de UFC En el reparto destacan O'Shea Jackson Jr., Curtis "50 Cent" Jackson, Evan Jones, Alborea Olivieri y Mo McRae. Y destaca la presencia de cuatro luchadores de Ultimate Fighting Championship (UFC). Durante la preparación de los personajes, los actores tuvieron que entrenar por separado, policías por un lado y ladrones por otro lado. Se dividió al equipo en dos campamentos separados, generando en ambos lados un ambiente de rivalidad. “Entrenamos muchísimo. Nos entrenaron una y otra vez para intentar conseguir estos dos estilos de lucha tan diferentes entre estos dos tipos, y creo que funciona de maravilla en la película. La acción es espectacular”, contó Gerard Butler durante la promoción El encargado de llevar a cabo la tarea fue Paul Maurice, un asesor militar que ideó un entrenamiento diferente para cada grupo, con el fin de dotarlos de características propias a la hora de rodar las escenas de acción. Maurice tiene una amplia experiencia en cine y ha colaborado además en películas como Origen, Soy leyenda, Walkiria, Watchmen. Gerard Butler

Gerard Butler, un máquina de hacer dinero Gerard Butler es uno de los actores más taquilleros de la industria y en el género de acción logra cifras superiores a las que consiguen estrellas como Jason Statham y Dwayne Johnson. Con Juego de ladrones: el atraco perfecto no defraudó a los productores de Juego de ladrones: el atraco tenía un prepuesto que rondaba los 30 millones de dólares y recaudó en taquilla más de 80 millones de dólares. "Yo sabía que iba a funcionar. Una de las cosas que encontré interesante y sorprendente sobre esta película es que, sí, está llena de acción, es divertida y está llena de sorpresas, pero también es muy emotiva y te permite tener espacio para respirar con los personajes para empatizar con ellos. También te permite conocer qué piensan y sienten mientras están luchando con un arma en la mano", dijo el actor escocés. Los buenos datos impulsaron el proyecto de hacer una secuela y años después se estrenó Juego de ladrones: pantera, con Gerard Butler y O'Shea Jackson a la cabeza del reparto y con las incorporaciones de Evin Ahmed, Michael Bisping y Salvatore Esposito. La secuela tuvo más éxito en taquilla que la anterior entrega y por eso ya está en marcha una tercera película. "Esta vez me he inspirado en Gomorra, Suburra, Bestia Sexy y Ronin", dice el director.