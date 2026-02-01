El inesperado adiós cinematográfico de Fernando Esteso: 'Loli Tormenta', la película de Agustí Villaronga

Triunfó en el cine del Destape con sus comedias junto a Andrés Pajares y se despidió del séptimo arte junto a Susi Sánchez en Loli Tormenta, la obra póstuma de Agustí Villaronga. El mundo del cine llora este domingo la pérdida de Fernando Esteso, figura esencial de la comedia en nuestro país, quien durante décadas hizo reír a distintas generaciones. Su última película fue también una comedia, aunque muy distinta a aquellas con las que se hizo famoso. Tenía el sello inconfundible de Agustí Villaronga, director de Pa negre e Incierta gloria, quien pensó desde el principio en Fernando Esteso para el papel de Tío Ramón y quien le apoyó incluso cuando un accidente a poco de empezar el proyecto preocupó al cómico. Con Loli Tormenta y su gran actuación RTVE Play recuerda este domingo a Fernando Esteso, fallecido a los 80 años.

Fernando Esteso en Loli Tormenta

Susi Sánchez interpreta en la película a Lola, una moderna y caótica abuela que se hizo cargo de sus nietos Edgar y Robert tras la muerte de su hija unos años atrás. Los tres viven en una modesta casa del extrarradio de Barcelona y nada les hace sospechar que su tranquila vida está a punto de cambiar drásticamente. Lola ha entrado en un proceso avanzado de Alzheimer y los niños, que no están dispuestos a que les separen y acabar en un lugar de acogida, se harán cargo de ella con gran ingenio y desbordante fantasía, ocultando su enfermedad. Para ello tendrán que enfrentarse, al igual que Robert en sus competiciones de atletismo, a más de 3.000 obstáculos.

El Tío Ramón es uno de los personajes de la cinta, al que Lola acude en determinado momento para pedir un favor. Lo interpretó Fernando Esteso, quien se preparó a conciencia para el papel. La preparación le llevó a visitar un centro donde enseñaban a hablar para poder dar vida al personaje, operado de cáncer de laringe.

27.02 min De Boca a Orella - 'Loli Tormenta' amb Fernando Esteso

Un accidente ocurrido días antes de trasladarse a Barcelona para realizar las pruebas de vestuario y maquillaje del proyecto hizo que Fernando Esteso tuviese que aparecer en la película con bastón. "Me fastidié el tendón de Aquiles", explicaba con motivo del estreno de la película en De boca a orella a Ràdio 4. "Te voy a defraudar", le dijo entonces Esteso al director al enviarle una fotografía de su pierna vendada. "Da igual, te vamos a cuidar. Si hace falta, harás plano medio todo el rato", fue la respuesta de Agustí Villaronga, que no dejó de apostar por él ni un minuto. Por ese motivo Fernando Esteso lleva bastón en Loli Tormenta: "Me lo regalaron al final de la película, ¡la de películas que llevará ese bastón!".

RTVE Play homenajea al cómico y actor con la inolvidable Loli Tormenta, su último papel en la gran pantalla. La película forma parte de la colección con la que RTVE Play recuerda a Fernando Esteso, en la que podemos volver a disfrutar de su carisma en diversos contenidos que realizó en RTVE.