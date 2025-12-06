'Ballerina': magia, danza y coraje cumplen el sueño de una niña huérfana en el París de 1879

Un orfanato, un sueño por cumplir y una niña valiente que se enfrenta a un camino de obstáculos son las claves de Ballerina, una inspiradora película de animación que se une al catálogo de RTVE Play. Felicia es una niña huérfana que vive en un orfanato de la Bretaña rural. Eso no le impide soñar a lo grande con el objetivo de convertirse en bailarina profesional. En pleno 1879 y con la ayuda de su amigo Víctor, la niña se escapa a París donde aspira a ser alumna en la Gran Ópera de la capital francesa. Para ello tendrá que hacerse pasar por otra persona, todo por lograr la vida deseada. En el camino se encuentra persecuciones, romances, desilusiones… Una exbailarina la tutelará, pero eso no le asegura el éxito, que tendrá que alcanzar con esfuerzo y decisión. ¿Conseguirá cumplir su sueño más anhelado?

Felicia en clase de danza clásica / Fotograma de la película 'Ballerina' RTVE Play

Curiosidades de la película Esta película de animación esconde mucho más que una bonita historia de superación. Su construcción visual y narrativa se desarrolló teniendo muy en cuenta a la París real de finales del siglo XIX, en la que el ballet clásico formaba una parte importante del ocio de las élites sociales. Algo así como el fútbol de la época. Aunque se trata de animación, se crearon verdaderas coreografías, diseñadas y supervisadas por profesionales del ballet de la Ópera de París. El resultado final fue por tanto tan correcto como si las escenas hubieran sido rodadas por bailarines. Tan importante fue la recreación de los bailes como la ambientación. Para llevarla a cabo se estudiaron planos, fotografías de la época, e incluso maquetas del edificio de la Ópera Garnier. Todo para trasladar al espectador a la París de 1879. Por eso vemos a la icónica Torre Eiffel en plena construcción, además de numerosos edificios célebres que hoy reconocemos como parte de la historia parisina.

Para toda la familia Ballerina trata de una niña que quiere ser una gran figura del ballet, pero eso no quiere decir que no sea una película que pueda disfrutar cualquier tipo de espectador, sin importar edad, sexo o aficiones. La historia, de hecho, está llena de acción y te mantiene pegado a la pantalla desde el minuto 1. No solo por la empatía con su personaje principal, también por las dificultades que tiene que afrontar para llegar a su objetivo, lo que te lleva a una espiral de suspense durante la hora y media que dura la cinta. Según la crítica, gran parte de su éxito se debe a su equilibrio entre emoción, humor y desarrollo personal. Y todo, en una producción franco-canadiense, que con muchos menos recursos, ha conseguido pelear en un mercado muy competido en el que mandan gigantes como Pixar, Disney o DreamWorks. Protagonistas en el París de 1879 / Fotograma de Ballerina RTVE Play

Felicia, una coach motivacional Sus creadores pusieron de relieve (ya en 2016) un mensaje que ahora inunda las redes sociales, sobre todo Youtube. Muchos creadores de contenido hablan de desarrollo personal, de cómo convertirte en tu mejor versión o del camino hacia el éxito, con millones de seguidores que cada día consumen este tipo mensajes. Pues bien, Ballerina condensa en 90 minutos todas esas “enseñanzas” que los gurús de la motivación predican por las redes. Con una diferencia: Felicia no te vende un curso valorado en 2.995 euros… Su mensaje es claro y a la vez muy potente: los sueños pueden cumplirse pero se necesita disciplina y sacrificio. La película desmonta la idea del talento innato como único camino para conseguir las metas y pone en valor la perseverancia y la capacidad de levantarnos tras cada caída. Otras ideas que están muy presentes son: 1- Cree en ti incluso cuando otros no lo hagan, 2- Soñar también es arriesgar: no tengas miedo, 3- Hay que ser honesto, los sueños no se construyen con mentiras, 4- La amistad te acompaña en el camino y te impulsa, 5- El progreso no es lineal, fallar forma parte de un proceso en el que hay altibajos.