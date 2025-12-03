Enlaces accesibilidad
'Y tú sin saberlo': Luis Tosar en la película de cine quinqui que remueve las fosas

  • El actor protagoniza Golpes, el debut como director del dos veces ganador del Goya, Rafael Cobos
  • Además, hablamos del estreno de La Frontera, la nueva serie de Javier Rey
Dos hombres, Luis Tosar y Jesús Carroza, conversan animadamente en un espacio interior. Uno lleva gafas, camisa y vaqueros, mientras que el otro tiene bigote y un jersey a rayas. Ambos sostienen vasos.
Luis Tosar y Jesús Carroza en 'Golpes', de Rafael Cobos
Raquel Elices / RNE Audio

Golpes es el salto al largometraje de Rafael Cobos, el guionista de películas como La isla mínima y El hombre de las mil caras (ganadoras ambas del Goya al Mejor guion) debuta en la dirección en esta película que protagonizan Jesús Carroza y Luis Tosar. Charlamos con el director y sus dos actores principales. También te contamos algunos detalles de La Frontera, la miniserie con Javier Rey e Itsaso Arana que puede verse en RTVE Play. Y hablamos de otras dos comedias de cine participado que llegan a las carteleras: Me has robado el corazón y Playa de Lobos.

Y tú sin saberlo Y tú sin saberlo - E29. Luis Tosar remueve la memoria histórica en 'Golpes', 'Playa de Lobos' y 'La Frontera'
Y tú sin saberlo - Luis Tosar remueve la memoria histórica en 'Golpes' | Y tú sin saberlo - Y tú sin saberlo | Escuchar
Escuchar audio

