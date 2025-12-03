'Y tú sin saberlo': Luis Tosar en la película de cine quinqui que remueve las fosas

Golpes es el salto al largometraje de Rafael Cobos, el guionista de películas como La isla mínima y El hombre de las mil caras (ganadoras ambas del Goya al Mejor guion) debuta en la dirección en esta película que protagonizan Jesús Carroza y Luis Tosar. Charlamos con el director y sus dos actores principales. También te contamos algunos detalles de La Frontera, la miniserie con Javier Rey e Itsaso Arana que puede verse en RTVE Play. Y hablamos de otras dos comedias de cine participado que llegan a las carteleras: Me has robado el corazón y Playa de Lobos.

Y tú sin saberlo, el podcast con la agenda de RTVE Play Guiado por la periodista Raquel Elices, cada semana puedes descubrir contenidos, monográficos y estrenos destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales. Y tú sin saberlo está disponible en RNE Audio y en todas las plataformas (Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music…), cada semana, todos los miércoles, disfruta de estas cápsulas de ficción, entretenimiento y cine de solo 15 minutos para que te pongas al día de manera fácil y no te pierdas los contenidos más destacados en RTVE Play... Todo puede disfrutarse gratis ¡Y tú sin saberlo! Y tú sin saberlo / RNE Audio