'Y tú sin saberlo': Patricia López Arnaiz, una actriz singular camino al Goya y 'Ellas hablan'

Esta semana, Patricia López Arnaiz hace doblete en la cartelera. A la aclamada Los domingos, considerada una de las películas del año, dirigida por Alauda Ruiz de Azua, se suma ahora Singular, una historia de ciencia ficción en la que se mezcla el drama, el cine de autor y el thriller psicológico, que la actriz protagoniza junto a Javier Rey. En este nuevo episodio de Y tú sin saberlo charlamos con ambos actores y con su director, el cineasta Alberto Gastesi, que se estrena en el largometraje.

Presentada en el pasado Festival de Sitges, Singular, la película llega a los cines el 28 de noviembre. Su estreno nos sirve para trazar el imparable camino de la actriz quien, desde su Goya en Ane, se ha convertido en una de las intérpretes más solicitadas del cine español. Un ascenso que le permitió vivir solo de la actuación no hace tanto tiempo y por el que dejó su trabajo como monitora en una ikastola. En los últimos años ha protagonizado cintas tan destacas como La hija, Los destellos, 20.000 especies de abejas o la reciente Los domingos, por cuya actuación podría lograr su segundo Goya.

