'200% Wolf, pequeño gran lobo': Freddy Lupin se convierte en un auténtico hombre lobo en su nueva película

Hace cinco años conocimos a Freddy Lupin, hijo del líder de una manada de orgullosos hombres lobo que quería hacerse mayor para poder ayudar a su padre y a sus tíos en sus incursiones nocturnas. Pero al llegar a la pubertad se convertía en ¡un caniche rosa! A pesar del consiguiente rechazo inicial, Freddy conseguía ganarse el respeto de su manada gracias a su fuerza de voluntad y a sus amigos, como la perrita callejera Batty. Después le seguirían dos series para televisión: La leyenda del anillo lunar y El libro de Hath.

Y ahora Freddy regresa a la gran pantalla con 200% Wolf, pequeño gran lobo, que vuelve a dirigir Alexs Stadermann (La abeja Maya), que es la primera coproducción oficial entre Australia y España (Atlántika Films y Flying Bark Productions) y que cuenta con la participación de RTVE. Una película familiar dirigida a los más pequeños, en la que se tratan temas como el respeto, la autoaceptación, la paciencia, la amistad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, y que llegará a los cines españoles este viernes, 5 de diciembre.

Freddy Lupin se convierte en un auténtico hombre lobo En esa primera entrega veíamos como Freddy Lupin se ganaba el respeto de la manada gracias a su tesón y a sus amigos. Pero tras una misión que no sale del todo bien por su impulsividad, la manada le castigará y él tendrá una crisis de identidad que le llevara a pedir un deseo a los espíritus lunares. Así recibirá finalmente el poder de transformarse en un gran lobo... pero a un precio: la vida de su nuevo amigo Moopoo, un espíritu lunar. Si Freddy y su pandilla no logran devolverlo a casa antes de que su luz interior se apague, podría desaparecer para siempre. Y la clave para conseguirlo es enfrentarse a una poderosa bruja que odia a los hombres lobo. Fotograma de '200% Wolf, pequeño gran lobo' Una película que nos demuestra que, aunque a veces no sea fácil ser diferente, esas diferencias pueden ser lo que nos haga especiales. Aunque, como decimos, siempre será fundamental la ayuda de la familia y los amigos para crecer y madurar, como pasa en esta historia, en la que Freddy y Batty reunirán un variopinto grupo de animales, a cual más divertido y extravagante. Porque, como ya ocurría en la primera entrega, esta es una historia con un ritmo endiablado y trepidante... ¡Y muchísimo sentido del humor! Fotograma de '200% Wolf, pequeño gran lobo'