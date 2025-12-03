'200% Wolf, pequeño gran lobo': Freddy Lupin se convierte en un auténtico hombre lobo en su nueva película
- Alexs Stadermann vuelve a dirigir esta película familiar, que es la primera coproducción hispano-australiana
- Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que llega a los cines este 5 de diciembre
Hace cinco años conocimos a Freddy Lupin, hijo del líder de una manada de orgullosos hombres lobo que quería hacerse mayor para poder ayudar a su padre y a sus tíos en sus incursiones nocturnas. Pero al llegar a la pubertad se convertía en ¡un caniche rosa! A pesar del consiguiente rechazo inicial, Freddy conseguía ganarse el respeto de su manada gracias a su fuerza de voluntad y a sus amigos, como la perrita callejera Batty. Después le seguirían dos series para televisión: La leyenda del anillo lunar y El libro de Hath.
Y ahora Freddy regresa a la gran pantalla con 200% Wolf, pequeño gran lobo, que vuelve a dirigir Alexs Stadermann (La abeja Maya), que es la primera coproducción oficial entre Australia y España (Atlántika Films y Flying Bark Productions) y que cuenta con la participación de RTVE. Una película familiar dirigida a los más pequeños, en la que se tratan temas como el respeto, la autoaceptación, la paciencia, la amistad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, y que llegará a los cines españoles este viernes, 5 de diciembre.
Freddy Lupin se convierte en un auténtico hombre lobo
En esa primera entrega veíamos como Freddy Lupin se ganaba el respeto de la manada gracias a su tesón y a sus amigos. Pero tras una misión que no sale del todo bien por su impulsividad, la manada le castigará y él tendrá una crisis de identidad que le llevara a pedir un deseo a los espíritus lunares. Así recibirá finalmente el poder de transformarse en un gran lobo... pero a un precio: la vida de su nuevo amigo Moopoo, un espíritu lunar. Si Freddy y su pandilla no logran devolverlo a casa antes de que su luz interior se apague, podría desaparecer para siempre. Y la clave para conseguirlo es enfrentarse a una poderosa bruja que odia a los hombres lobo.
Una película que nos demuestra que, aunque a veces no sea fácil ser diferente, esas diferencias pueden ser lo que nos haga especiales. Aunque, como decimos, siempre será fundamental la ayuda de la familia y los amigos para crecer y madurar, como pasa en esta historia, en la que Freddy y Batty reunirán un variopinto grupo de animales, a cual más divertido y extravagante.
Porque, como ya ocurría en la primera entrega, esta es una historia con un ritmo endiablado y trepidante... ¡Y muchísimo sentido del humor!
Nuevos personajes y escenarios
Destacar que esta nueva película nos aleja del entorno urbano de Milford para adentrarnos en nuevos escenarios, como un bosque mágico y neblinoso, donde la luna, la magia y los antiguos códigos de la manada cobran un nuevo protagonismo.
Y donde conoceremos un montón de nuevos personajes, como un chucho que nunca suelta la pelota de tenis que lleva en la boca, un perro guía que no ve más allá de su hocico o un enorme murciélago que parece aterrador pero que tiene un corazón de oro. Sin olvidar al nuevo villano, esa bruja que odia a los lobos.
También viajaremos hasta la luna donde viven esos preciosos espíritus lunares que tienen poder sobre los hombres lobo. Y entre los que destacamos al adorable Moopoo, un pequeño espíritu lunar que tiene mucho en común con Freddy, como su valor, aunque no deje de ser un bebé. Es uno de los personajes más entrañables, simpáticos y divertidos de la película".
Destacar el doblaje español en el que Macarena Gómez, Antonia San Juan y Nacho Guerreros, prestan su voz a los protagonistas, en un filme que promete emocionar y divertir a grandes y pequeños.
Una divertida comedia familiar, especialmente indicada para los niños, que llegará a los cines este 5 de diciembre.