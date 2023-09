¡Menuda semana hemos vivido en 'La Promesa'! Hemos podido disfrutar de una maravillosa Garden Party en la que Martina y Curro han abierto su corazón y se han declarado todo su amor. ¿Hay algo más romántico? Además, hemos vivido una velada de ensueño en el hangar protagonizada por Manuel y Jana, ¡con beso incluido! Aunque Jimena ha estado a punto de descubrir la infidelidad de su esposo.

También hemos descubierto el gran secreto de Petra que ni la marquesa conoce: ¡Feliciano es su hijo! ¿Se lo confesará? Si quieres saber lo que ha pasado del 18 al 22 de septiembre aquí te dejamos los episodios completos del 185 al 194

Jana y Abel llegan al convento con la firme intención de salir de allí con el bebé de Pía si es que lo encuentran. Manuel será clave para poder descubrirlo. En palacio todos aguardan el regreso de la partida de rescate, lo que no impide que Teresa y Feliciano se acerquen más que nunca. Por otro lado, Lope empieza a plantearse que la mejoría de Salvador quizás no sea en favor de sus intereses, ya que cuanto mejor está él, más inalcanzable es María Fernández.

La marquesa pide cuentas a Petra por el regreso del niño de Pía a La Promesa. Porque está claro que Cruz no va a dejar que las cosas queden así. Por su parte, Pía hace malabares para compaginar el exigente trabajo de ama de llaves, con los también exigentes cuidados de un recién nacido; pero la pobre no llega a todo. Cortas, y cada vez más, son las distancias entre Candela y Carlos, que vuelven a besarse, con tan mala suerte que serán descubiertos por alguien con mucha jerarquía dentro del servicio.

Curro no ha dejado de presionar a Ramona para que le hable de su pasado… Pero, esta vez, pierde los papeles y, si no llega a ser por la intervención de Jana, ¡a saber qué habría pasado! Teresa confiesa a Pía que fue Feliciano quien le dijo que su bebé estaba en el convento de Villalquino. La familia Luján llega a la Garden Party de su majestad. Pero, para espanto de la marquesa, todos en la corte los ignoran. ¿Por qué?

Tal y como quedó con su madre, Jimena va a aprovechar la ausencia de toda la familia para fingir el malogro de su embarazo y terminar por fin con el embuste. Pero una metedura de pata hará que sus planes salten por los aires y que Manuel decida cancelar su asistencia a la Garden Party de su majestad. Desde que rescataron en el convento al hijo de Pía, Manuel no ha dejado de rumiar el beso que vio darse a Jana y Abel. La doncella dará las explicaciones pertinentes, aunque lamentablemente no conseguirán cerrar la herida del heredero.

Cruz no puede olvidar el ostracismo que vivió durante la fiesta real, del que culpa directamente a su cuñada. Sin embargo, esta no ha puesto fin a su humillación hacia Cruz y le tendrá reservada una nueva jugada. La operación de Salvador es inminente y Catalina media para que le concedan un permiso a María Fernández y así pueda acompañarle.

Jimena recibe la visita de su madre, cada vez más preocupada al comprobar que Jimena no ha seguido sus consejos para fingir un aborto que dé por terminado de una vez por todas a la farsa de su embarazo. Pía no oculta su desconfianza hacia Feliciano, al que prohíbe explícitamente acercarse a su hijo. Petra intenta dar apoyo a su hermano pero este le confiesa algo que sacará a la doncella personal de sus casillas. Candela recibirá una noticia que cambiará drásticamente no sólo su futuro, si no también su presente.

A pesar de la prohibición expresa de Jimena a Teresa de hablar a nadie de la sangre encontrada en su paño higiénico, Manuel termina enterándose de todo. Cruz está indignada por celebrar la pedida de mano de Martina en La Promesa, pero no encuentra apoyo ni en Alonso ni en Martina. Todos en el servicio despiden cariñosos a Salvador y a María, que parten hacia Córdoba para la operación del joven. Menos cariño hay entre Candela y el maestro Orengo, ya que la cocinera no quiere quedarse a solas con él después de su petición matrimonial.

Pía acusa a Feliciano y a Petra de robar a su bebé. Teresa pide entonces a Feliciano que le cuente la verdad, pero el muchacho miente, declarándose inocente. Después de la Garden Party de Alfonso XIII, Curro y Martina se plantean la posibilidad de exprimir cada instante juntos antes de que los separen para siempre. Los problemas de Cruz no terminan en Margarita. Petra llega a su señora con una preocupante noticia: Ramona ha vuelto a la comarca.