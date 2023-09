Era la visita más esperada en La Promesa, llegada desde la mismísima corte: don Antonio de Carvajal y Cifuentes. Unos porque estaban deseosos de reunir por fin a Martina con su prometido; otros porque tener en palacio a un Grande de España es todo un honor. La única que no parecía nada interesada, además de Martina, parecía ser Catalina. A ella todo lo que no sea relacionado con el campo y las cuentas de la hacienda no le interesan, y pensaba que "el principito" no le caería muy bien. Pero eso fue hasta que entabló una conversación con él, pues ahora está encantada de tenerle en La Promesa.

¿Será que se está enamorando de ella? ¡Os contamos los detalles que nos hacen sospechar que Antonio está más cerca de ganarse el amor de Catalina que el de la propia Martina!

Catalina da la bienvenida al principito Después de pasar por el recibimiento con Cruz y Margarita, al día siguiente de su llegada, don Antonio de Carvajal y Cifuentes tuvo un desayuno con los más jóvenes. Catalina fue la encargada de mostrarle todo el palacio, y también el hangar de Manuel. Junto al avión de su hermano, los espectadores fuimos testigos de las miradas que ambos se echaban y que parecían gustar mucho a la Luján. De hecho, incluso deja caer que don Antonio ha respectado su virtud porque no le gusta, a lo que el principito responde que "de dónde saca eso". "Tiene una sonrisa muy agradable. Usted tiene virtudes que me parecen sorprendentes en una mujer", destaca sobre ella.

Catalina, entusiasmada con Antonio de Carvajal Si el recién llegado quedó fascinado con el avión de Manuel, Catalina lo hizo con su presencia. Mientras que Martina no quiere pasar tiempo con don Antonio, ella parece encantada de acompañarle a todos lados. Cuando Simona le pregunta cómo es el muchacho ella responde que mucho más agradable de lo que se podía figurar. "Es un joven encantado, ¿no os parece? Simpático, buen conversador, y a la vez se nota que no es un petimetre de salón. Se ve que detrás de esa apariencia amable y entretenida hay un hombre poderos, acostumbrado a imponer su voluntad", dice en otra ocasión ante las miradas de incredulidad de Manuel y Jimena al ver así a Catalina.

¿Quiere conquistar a Martina o a Catalina? Está claro que don Antonio de Carvajal y Cifuentes ha llegado a La Promesa para ganarse el amor de Martina, y así lo demuestra queriendo quedarse a solas con ella. Pero hay hechos que hacen sospechar, que no es la única Luján que a la que Cupido ha disparado sus flechas. Mientras que con Martina es más directo, el principito lanza mensajes a Catalina que bien nos hace pensar que podría estar detrás de ella. Por ejemplo, hará que traigan un ejemplar de una revista solo para ella. Y parece que tampoco está muy incómodo con la presencia de ella. De hecho, no ha tenido ningún reparo en mirarla de arriba a abajo. ¿Será don Antonio la persona que por fin ha despertado sentimientos amorosos en Catalina? ¿Y estará enamorándose el principito de la prima de su prometida? ¡No te pierdas cada tarde La Promesa para saber qué es lo que pasará!