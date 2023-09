Don Antonio de Carvajal y Cifuentes tiene muy claro su objetivo: enamorar a Martina y casarse con ella. Cuando llegó a ‘La Promesa’, tanto Cruz como Margarita le aseguraron que no podía quedarse a solas con su prometida. Para ello, decidieron que fuera Curro la persona que acompañara a la futura pareja en todo momento. Aun así, el hijo del Duque de Carvajal ha conseguido encontrar un momento sin testigos con ella y… ¡se ha lanzado a besarla! ¿Cómo ha reaccionado Martina? ¡Te contamos todos los detalles!

Su objetivo: casarse con Martina

El hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes lleva poco tiempo en ‘La Promesa’, pero ya le conocemos lo suficiente como para saber que es una persona con las ideas muy claras y que va a luchar hasta el final por conseguir su único objetivo: casarse con Martina. Así se lo hizo saber a Cruz y Margarita cuando intentaban agasajarle con los jardines del palacio, la comida, la compañía…: “No he venido aquí a conocer sus jardines ni a sus hijos ni a ustedes. He venido a pasar tiempo con Martina”.

Le aseguraron que no podía pasar tiempo a solas con la sobrina del marqués, ya que, de esta forma, se evitarían posibles escándalos. Decidieron elegir a una persona que acompañara en todo momento a la futura pareja, que fuera su carabina: Curro. ¿No había más personas en el palacio? ¿Por qué a él? Todos conocen la buena relación que mantienen desde el principio Curro y Martina, por eso le eligieron, además de por la cercanía de edad. Lo que no saben es que habían empezado una relación.

Obviamente, la idea no gustó a ninguno de los tres, pero no había otra opción. Los sentimientos de Curro y Martina no han desaparecido y, aunque sepamos que desean estar juntos, la situación cada vez es más complicada. Más aún, sabiendo que Antonio de Carvajal no está dispuesto a renunciar a Martina.