Llevábamos mucho tiempo escuchando el nombre de Antonio de Carvajal y Cifuentes en ‘La Promesa’. ¡Por fin hemos podido conocerle! Tomy Aguilera interpreta a “el principito”, el hombre con el que Martina se besó durante una fiesta de Madrid y, ahora, ha pedido su mano. Todo apunta a una nueva boda en el palacio. ¡Te contamos todo lo que sabemos de este nuevo personaje!

La sobrina del marqués siempre se ha negado a contraer matrimonio con el hijo del Duque, pero él está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo. En su primera aparición, hemos podido conocer sus intenciones. La realidad es que tiene las ideas muy claras: “Gracias a todos por este cálido recibimiento, aunque, si les soy sincero, a la persona que más me apetece saludar es a Martina de Luján. He recorrido todo este camino para reencontrarme con ella”.

Beatriz les confesó dónde se encontraba Martina, y no era en París estudiando moda, ¡estaba en ‘La Promesa’! Fueron al palacio para comunicarle la gran noticia, pero Martina no respondió como ellos esperaban. Ella y Curro están enamorados, habían comenzado una relación en secreto y están dispuestos a luchar por su amor.

Así es “el principito”

Todavía no conocemos bien a don Antonio de Carvajal y Cifuentes, pero, por lo poco que hemos podido ver, es una persona con las cosas muy claras y que va a luchar hasta el final por conseguir lo que quiere. Así nos lo ha demostrado cuando, mientras Cruz y Margarita estaban intentando agasajarle con los jardines del palacio, la comida, la compañía… él ha dejado claro el motivo real y único de su visita: “No he venido aquí a conocer sus jardines ni a sus hijos ni a ustedes. He venido a pasar tiempo con Martina”. ¡Antonio no tiene ninguna duda de que va a casarse con ella! Así nos lo ha contado el propio actor, Tomy Aguilera:

Curro ha confesado que se había hecho una idea completamente diferente de Antonio de Carvajal. Pensaba que era un hombre “soso, normal y corriente, poco llamativo”. Sin embargo, ha descubierto que “no solo es rico, también simpático y bastante apuesto”. Es un gran rival para Marcos en la conquista del amor de Martina.

Sabemos que la sobrina del marqués está muy enamorada de Curro, pero ¿podrá la presión de sus padres hacer que se replantee aceptar la propuesta de matrimonio? ¿Triunfará el amor verdadero? ¡Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrirlo!