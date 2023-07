Fernando y Margarita llegaron a La Promesa después de que Beatriz les asegurara que Martina se encontraba en el palacio. Ellos pensaban que su hija estaba estudiando moda en París. Lo que no sabían es que, en realidad, la persona que está en Francia es Leonor, haciéndose pasar por Martina. Nos hemos preguntado muchas veces cuál es el motivo por el que la sobrina del marqués estaba escondiéndose en La Promesa. ¡Y por fin lo hemos descubierto! Martina ha contado toda la verdad. Te contamos cómo ha ocurrido todo.

Las primeras pistas

Durante la estancia de Beatriz en La Promesa salieron a la luz algunas pistas clave: Martina asegura que no tiene la culpa de nada. Al contrario de lo que piensa Beatriz: “Desde aquella terrible noche, mi vida no volvió a ser la misma. Tú fuiste la única culpable”. Otro de los puntos fundamentales en esta trama fue el momento en el que Martina se disculpó con Oltra: “Fue un juego inocente, no sabía que aquello iba a tener consecuencias tan graves”. ¿Todo esto por una travesura?