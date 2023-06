Hace unas semanas, cuando Curro enseñaba a jugar al billar al Martina ya se pudo ver que entre los dos había una tensión sexual no resulta. Siempre juntos, apoyándose en los momentos más difíciles, los espectadores de La Promesa veían venir que entre ellos había más que una bonita amistad, y hoy por fin han dado un paso más: ¡el primer beso! ¿Quieres saber cómo ha sido? ¡No te pierdas el nuevo amor de la serie, y que esperemos que no sea imposible!

Martina ha buscado siempre a Curro Desde el momento en el que Martina llegó a La Promesa, la sobrina del marqués se ha encargado de disfrutar de los placeres que le ofrece el palacio al máximo. Los picnics en el campo, los paseos a caballo o a pie por el jardín, las escapadas al río. Y todo siempre acompañada por la misma persona: Curro. Su insistencia en hacer todo juntos siempre terminaba convenciendo al joven, que poco a poco se fue enamorando de ella. Los pasos de esta nueva posible relación no fueron evidentes hasta Martina quiso aprender a jugar al billar con el traje de deporte. Ahí fue donde las miradas, gestos y caricias desvelaron que entre ella y sobrino de la marquesa había más que una bonita amistad.

El primer beso de Curro y Martina Y parece que Martina sí aprendió a jugar, pues en el episodio 124 se ha podido ver a la joven muy suelta con los tacos a la vez que hablaba con su amigo de sus familias. En cuanto a este tema, ambos han tenido experiencias muy similares en las que no han tenido buena relación con sus padres, y mientras que con su madre era algo triste. En este momento, Curro aprovecha para preguntar el porqué del distanciamiento del marqués con su hermano. La joven le cuenta los motivos por los que Alonso no se habla con su padre. Esto hace que Martina se ponga triste, algo por lo que el hermano de Jana le pide perdón, confesando lo que siente: "Lo último que quiero es quitarte esa sonrisa que tienes y que tanto me gusta". Martina le pregunta si le gusta de verdad, para que él responda "me fascina" susurrando, creando el ambiente óptimo para que la pareja se dé un beso por primera vez. tuit

¿Un nuevo amor imposible? ¿Qué pasará ahora entre Curro y Martina? ¿Podrán vivir su amor con tranquilidad o también nos tocará sufrir? La joven, por lo que ha contado en ocasiones, ha tenido buenas experiencias con sus pretendientes ¿Será Curro el adecuado? ¡Solo acaba de empezar y ya estamos enganchados a la nueva historia de amor de La Promesa! ¡Qué ganas de saber qué más ocurrirá entre ellos!