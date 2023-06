La Promesa continúa avanzando en sus tramas y esta semana lo ha hecho con nada más y nada menos que con siete capítulos en los que hemos recibido una nueva huesped en el palacio, se ha empezado a forjar un nuevo amor y Jimena ha tomado la intendencia de la casa durante la ausencia de Cruz. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado del 19 al 23 de junio? ¡Ya tienes disponibles los episodios 121 al 127!

Jana no entiende el frío trato que le dispensa Manuel. Lo que desconoce es que el señor se ha convertido en un títere en manos de Jimena, que lo extorsiona para que haga lo que ella quiere.

En la planta del servicio, Pía está en shock al dar pábulo el doctor a que pueda estar siendo envenenada. De momento debe cuidar todo lo que come o bebe para descartar otras causas. Por su parte, Lope intenta explicar a Salvador que las idea de María Fernández de que se van a casar fue por el bien de la propia María, pero solo consigue empeorar las cosas entre ellos.

Petra está indignada con las acusaciones veladas de sus compañeros y se defiende: ella no ha tenido nada que ver en el supuesto envenenamiento de Pía. Candela y Simona quieren aprender a leer con más fluidez. Piden permiso a don Gregorio para dedicar unas horas al estudio. Lo único que les falta es un tutor que las ayude.

Manuel se disculpa con Jana por su brusquedad en su último encuentro. Jana le replica que no le dé importancia: lo único que dejó claro fue la posición que ocupa cada uno en palacio. Él es el heredero de los Luján y ella sólo una doncella. Mejor que cada uno siga en su sitio.

Mientras Mauro lucha por enseñarle a Simona y Candela a escribir bien, Petra anda renegando porque la han degradado a criada. María Fernández se atreve a hablarle a un atormentado Salvador de su boda aplazada, pero él no parece tomárselo bien.

Manuel se planta ante Jimena. Aunque ella haya intentado doblegarlo por la carta de amor que encontró, él no lo va a permitir. Y se irá a la Puebla de viaje, dejándola sola. Jimena decide hacerse con la dirección de la Promesa, pese a que Martina se iba a ocupar de ello. Martina le cuenta sus penas a Curro, al que siente cada vez más cercano. Alonso no levanta cabeza, pese a los ánimos de Rómulo.

Manuel no soporta tener a Jimena cerca

Salvador trata de explicar a María Fernández que ahora no es buen momento para casarse. Ella confiesa sus dudas a Lope y a Martina, que le propone celebrar una fiesta para celebrar su regreso. Rómulo inicia las clases de matemáticas con las cocineras con muy poca fortuna. Ni a él ni a Mauro le queda ya mucha paciencia con ellas. Pía le cuenta a Jana que se encuentra mejor… y más cercana de lo que esperaba a Gregorio. Es el mismo mayordomo quien le dice que no se puede desmentir que haya sido envenenada.

Curro y Martina se besan por primera vez y queda claro que hay buena química entre ellos. La propia Martina, encantada con este episodio del beso, no sospecha que está a punto de recibir la más indeseable de las visitas.

Jana decide continuar con sus pesquisas sobre el pasado, aunque sea sin la ayuda de Curro, que claramente se ha acobardado y ha elegido dar la espalda a la verdad para no renunciar a las facilidades de su vida actual. María Fernández intenta implicar a unos y otros en la organización de una fiesta de bienvenida para Salvador, pero no cuenta con la desconcertante reacción del propio Salvador al enterarse del asunto.

Una ausencia injustificada de Manuel hace que su esposa se vaya dejando llevar por los nervios y por los celos. A pesar de que Jimena no es persona de su agrado, Martina se apiada de ella e intenta ayudarla con una receta sencilla para salvar su matrimonio.

Capítulo 126

Beatriz Oltra ha llegado para dinamitar la tranquilidad en la que vivía Martina. Jimena se muestra encantada con la nueva visita y pronto hacen buenas migas. No es así el caso de Alonso, que no quiere añadir un huésped más a las concurridas estancias de La Promesa. Sin embargo, para Martina no va a ser nada sencillo librarse de Beatriz, porque su supuesta amiga en realidad ha venido para ponerla contra las cuerdas por un error que cometió en el pasado y piensa quedarse todo el tiempo que haga falta para verla sufrir.

Ajenos a esto, Lorenzo y la baronesa tienen sus propios problemas: deben descubrir quién los pilló in fraganti cuando se besaban en la sala. Si su relación sale a la luz, todo su plan se irá al traste.

María Fernández continúa triste porque Salvador no quiere casarse con ella, oportunidad que Petra aprovecha para restregarle su desdicha por la cara. Y Jana toma una decisión respecto a su pasado: es el momento de coger las riendas y buscar la casa donde vivió con su madre.