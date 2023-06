Ha llegado la noticia que nunca me hubiera gustado escribir. Estamos desolados después de lo ocurrido hoy en La Promesa. Jana parece que por fin tiene claro lo que siente por Manuel, y después de su rechazo, ahora le ha confesado todo lo que siente. El joven aviador, por su parte, también está completamente enamorado de la doncella, pero siguiendo el consejo de su amiga Blanca, ha tenido que tomar la decisión más importante de su vida: luchar por su amor por Jana o hacer todo lo posible para que su matrimonio funcione. Una elección que nos ha dejado completamente rotos.

- Jana, no tengo fuerzas para seguir ocultando lo que siento por ti. - Yo tampoco tengo fuerzas para seguir fingiendo. - Sin embargo, tampoco podemos dar la espalda a este mundo que nos rodea, Jana, que nos obliga a convertirnos en amantes clandestinos. - Siempre será mejor que nada. - ¿Y reducir lo nuestro a encuentro con nocturnidad de espaldas al mundo? Jana, no puedo pedirte eso, no es justo para ti, y no es justo para nadie. Además, eso solo nos conduciría a la frustración y al quiero y no puedo.

Manuel toma una decisión: quedarse con Jimena

"Esa es nuestra situación actual" le reprocha Jana. Es entonces cuando Manuel continúa, y la declaración de amor se convierte en la ruptura de una pareja que nunca ha llegado a serlo.

- Por eso hay que tomar determinaciones firmes por mucho que nos duelan. Y aunque me pese, mi conciencia me obliga a hacer las cosas bien.

- ¿Y qué es hacer las cosas bien para usted?

- Supongo que ahora pasa por ser un respetable esposo. Jana, me he casado, y me he comprometido a una serie de obligaciones que, por desgracia, me exigen renunciar al amor.

- El amor no se puede renunciar.

- No sé si es más duro renunciar a él o conformarme con un matrimonio de convivencia.

- Lo único que tiene que intentar buscar en esta vida es la felicidad.

- Te juro que lo entiendo Jana, pero no es el camino.

- Pues ojalá lo encuentre.

Jana se marcha llorando dejando a un Manuel también dolido por haber tenido que decir adiós, no solo al amor de su vida, sino también a su felicidad. ¿Funcionará su matrimonio con Jimena? Nos tocará seguir sufriendo cada tarde en La Promesa.