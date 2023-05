Manuel ha vivido una semana muy convulsa en La Promesa, cuyos capítulos de la semana ya puedes ver en RTVE Play. El regreso de Jana malherida ha sido complicado para él, y más sabiendo que ha sido por culpa de su esposa. Pero este no ha sido el momento más difícil de nuestro protagonista. Arturo Sancho, actor que interpreta al heredero de los Luján, ya mostró su parte más humana en Si el servicio hablara, y hoy también al enfrentarse a las preguntas de El comodín de La 1 y conseguir un dinero que ha donado a la Asociación Síndrome de William. ¿Quieres saber cómo ha sido su paso por el programa? ¡Te lo contamos!

El palacio de La Promesa le ayuda a acertar su primera pregunta

Arturo no ha llevado a Jana para que le ayudara si se ponía complicado. Se ha traído hasta el plató de El comodín de La 1 a Andrea, una abogada que es su mejor amiga y la persona que más le conoce después de su madre, según le ha explicado a Aitor Albizua. La primera pregunta a la que ha tenido que hacer frente no ha sido nada fácil para él. Debía acertar quién es "la única marquesa que ha ganado MasterChef Celebrity". El actor ha reconocido que no vio esa edición del programa culinario, pero ha salido bien parado al elegir a Tamara Falcó, dueña del palacio en el que se graba La Promesa.

Lo mismo ha ocurrido al responder a "¿qué te tienes que dejar para sumarte al movimiento Movember?". Él mismo ha contado que ha participado en varios eventos dedicados a Movember, y así ha sido como ha acertado al elegir "bigote", una característica de su personaje.

El momento más difícil de Arturo Sancho en el programa ha sido al responder "con qué número comparte tecla el símbolo % en los teclados QWERTY". Ha usado hasta dos comodines al no tener ni idea, pero finalmente acertó la pregunta para seguir jugando y conseguir los 3.000 euros al dar la respuesta correcta a la pregunta "qué rey perdió la cabeza durante la revolución francesa": Luis XVI.

En la pregunta 5, Arturo ha llegado a fallar hasta tres comodines al no saber que la catarata de Gullfoss estaba en Islandia. Eso sí, más avispado ha estado en una pregunta relacionada con la pasión de Manuel en La Promesa: la aviación. "¿Quien fue la primera mujer que realizó la travesía del Atlántico en solitario y sin escalas?". Amelia Earhart ha sido su elección, y no estaba tan seguro como con Roland Garros en la serie, pero sí que acertó, llegando a los 30.000 euros, la cifra máxima del programa y que le llevaba a la ronda bonus en la que su amiga Nerea ha acertado 11 preguntas, consiguiendo 2 comodines más para todas las dudas que el actor ha presentado en el programa.