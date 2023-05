La Promesa engancha y cada día más. No sé cómo lo vamos a hacer este fin de semana sin nuestra serie favorita. Aunque si no lo has podido ver, te dejamos los nuevos episodios del 22 al 26 de mayo y que ya puedes disfrutar en RTVE Play: la boda de Pía y Gregorio, el regreso de Jana, o la preocupación de Manuel por las últimas noticias sobre Roland Garros. ¡No te los pierdas!

Capítulo 99 del lunes 22 de mayo La promesa Episodio 99 Manuel se lleva a su padre a volar para que comprenda por qué los aviones son su pasión. Él promete respetarla, pero le pide que reduzca los riesgo... Ver ahora Manuel se lleva a su padre a volar con él para que comprenda por qué los aviones son su pasión. Él promete respetarla, pero le pide que trate de reducir los peligros que asume. Cruz descubre a la Baronesa La Promesa Jana sigue ausente, trabajando en casa de los padres de Jimena. Manuel intenta saber algo más sobre la muchacha y Catalina se ofrece a investigar por él. Pía se sincera con Candela: Gregorio no es el padre del niño que espera. La ayudante de cocina se conmueve y quiere que la boda de Pía tenga un festejo por todo lo alto. Por su parte, Petra intenta ganarse a Rómulo para su causa: ser ama de llaves en lugar de Pía. Lope devuelve a María Fernández la caja de música que Gregorio destrozó. El joven cocinero la ha arreglado y ha escondido un anillo de su madre en su interior para demostrar su amor por la doncella. Pero María cree que el autor del regalo no es otro que su Salvador. La Baronesa informa por teléfono de que su plan está saliendo a la perfección, pero alguien la ha escuchado.

Capítulo 100 del martes 23 de mayo La promesa Episodio 100 Los sirvientes de La Promesa organizan en el patio una modesta celebración para la boda de Pía con Gregorio.... Ver ahora Los sirvientes de La Promesa organizan en el patio una modesta celebración para la boda de Pía con Gregorio. El hecho de que se trate de un matrimonio obligado por la voluntad de los marqueses reviste de melancolía la celebración. Simona y Candela ponen la cocina patas arriba La Promesa Alejada de esa melancolía está María Fernández, felicísima al pensar que Salvador le ha entregado un anillo de compromiso con la intención de casarse con ella cuando regrese del frente. Mauro reprocha a Lope que no haya tenido el valor de aclarar esa confusión. Cruz sorprende una flagrante contradicción en el relato de la baronesa sobre su relación con el difunto Juan Ezquerdo. La marquesa se enfurece tanto que pide a Alonso que impugne el testamento de su padre para impedir que doña Elisa herede una sola peseta. Jana regresa por fin a La Promesa, pero lo hace magullada y agotada. Manuel, al enterarse, decide ignorar los riesgos que implican ir a verla.

Capítulo 101 del miércoles 24 de mayo La promesa Episodio 101 Todos están muy impresionados por el lamentable estado en el que ha regresado Jana de casa de los Duques de los Infantes.... Ver ahora Todos están muy impresionados por el lamentable estado en el que ha regresado Jana de casa de los Duques de los Infantes. Les parece un abuso que la hayan hecho trabajar en el campo de sol a sol. Y aparte del agotamiento, la doncella tiene problemas respiratorios que requieren de medicamentos que Mauro le va a buscar a la botica de Luján. La salud de Jana peligra La Promesa Manuel es el primero que se preocupa por la salud de Jana. Pero se debe a su esposa y sus caprichos, aunque su corazón le pide lo contrario. Mientras tanto, Lorenzo ha decidido hablar a las claras con la Baronesa de Grazalema. La llama fulana a la cara por quedarse con el dinero del barón. Alonso se ve obligado a templar los ánimos y se compromete a hablar con la baronesa: le propondrá cambiar uno de los palacetes por su parte de la herencia.

Capítulo 102 del jueves 25 de mayo La promesa Episodio 102 Jana sigue en la cama con mareos. Manuel, que sufre al verla en ese estado, le quiere preguntar a Jimena lo qué pasó en el Palacio de los Infantes.... Ver ahora Jana sigue en la cama y aunque intenta levantarse los mareos vuelven. Manuel, que sufre al verla en ese estado, está a punto de preguntarle a Jimena qué pasó en el Palacio de los Infantes con la doncella. Hay tensión entre Curro y Martina La Promesa Pía permite que Jana siga en cama hasta que mejore, pero Petra se entera y le irá con el cuento a Cruz. Pero no todo son problemas para el ama de llaves, parece que su relación con Gregorio se va afianzando lentamente. María sigue ilusionada por el anillo que cree que le regaló Salvador, convencida de la intención de su novio de casarse con ella cuando vuelva de la guerra. Y Lope no es capaz de sacarla de su error y confesar que el anillo se lo escondió él en la caja de música. Mientras, Alonso no consigue vender el palacio de Cádiz y Lorenzo les ofrece un préstamo para que puedan arrancar ya con el plan de reformas propuesto por Catalina. La Baronesa sigue provocando a Cruz e incomodando a Alonso al contar sus viejos amores de juventud.