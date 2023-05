El palacio de La promesa tiene que ser de una gran extensión, porque los marqueses de Luján no paran de recibir visitas y todas se alojan en sus instalaciones. Tras la llegada de Curro, después Martina, y la de Lorenzo, la última en llegar ha sido la baronesa de Grazalema, la heredera del barón de Linaja que nadie conocía. Bueno, casi nadie, porque Alonso sí. ¿Quién es este nuevo personaje que ha puesto La promesa patas arriba? ¡Esto es lo que sabemos hasta ahora!

Una vieja novia de Alonso

Alonso no quería que la baronesa de Grazalema viniera a La promesa a pesar de ser la heredera de la fortuna del barón de Linaja, pues, aunque no la recordara, él ya conocía a Elisa de la Vega, el nombre que usaba antes de casarse. Pero, ¿de qué? De algo que no va a gustar nada a la marquesa, que se ha adelantado a su marido y ha invitado a este nuevo personaje a pasar unos días en palacio.

La Baronesa de Grazalema llega a La Promesa La Promesa

"Ay Alonso, cuantísimo tiempo sin vernos. ¿Es que no me vas a dar un beso?", le dice la baronesa al marqués en el primer encuentro que tienen. "Su marido y yo nos conocemos desde que éramos dos jovenzuelos alocados. Antes éramos muy amigos", le cuenta a una marquesa perpleja.

Para desesperación de doña Cruz, Elisa y Alonso fueron novios antes de que el marqués se casara con doña Carmen. "Tú ya eras el hijo de un marqués, pero quién me iba a decir a mí que iba a terminar siendo baronesa. Solo era una mucha llena de sueños y con ganas de disfrutar la vida. Y ya creo que la disfrutamos", sigue recordando ante una marquesa que se descomponía por momentos.

La baronesa de Grazalema sacará de sus casillas a la marquesa

Por Simona y Rómulo, sabemos que Elisa pretendía a Alonso cuando este aún no se había casado con la madre de Catalina y Tomás. Algo que pone de los nervios a la marquesa: "Alonso, esa mujer intentó cazarte antes de su primer matrimonio, y ahora parece que quiere hacer lo mismo", le reprocha a su marido. ¿Cómo llevará su estancia en palacio?