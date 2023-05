Episodio 102 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Jana sigue en la cama y aunque intenta levantarse los mareos vuelven. Manuel, que sufre al verla en ese estado, está a punto de preguntarle a Jimena qué pasó en el Palacio de los Infantes con la doncella. Pía permite que Jana siga en cama hasta que mejore, pero Petra se entera y le irá con el cuento a Cruz. Pero no todo son problemas para el ama de llaves, parece que su relación con Gregorio se va afianzando lentamente. María sigue ilusionada por el anillo que cree que le regaló Salvador, convencida de la intención de su novio de casarse con ella cuando vuelva de la guerra. Y Lope no es capaz de sacarla de su error y confesar que el anillo se lo escondió él en la caja de música. Mientras, Alonso no consigue vender el palacio de Cádiz y Lorenzo les ofrece un préstamo para que puedan arrancar ya con el plan de reformas propuesto por Catalina. La Baronesa sigue provocando a Cruz e incomodando a Alonso al contar sus viejos amores de juventud.

Ficha técnica Géneros Drama