La Promesa empieza a tener más huéspedes que integrantes de la familia Luján. El palacio está a punto de convertirse en un hotel y eso al marqués no le gusta. Tampoco le agrada nada la nueva visita que han recibido y que incomoda mucho a Martina, su sobrina, que estaba muy feliz con el beso de Curro, pero con esta llegada le ha cambiado la cara. ¿Pero de quién se trata? Esto es lo que sabemos hasta ahora de Beatriz Oltra, el nuevo personaje de la serie.

¿Quién es Beatriz Oltra?

Desde que llegó a La Promesa hemos visto a una Martina feliz y dicharachera. Más después de lo ocurrido con Curro. Pero en uno de sus paseos por los jardines se ha encontrado con una visita que no esperaba. Se trata de Beatriz Oltra, una señorita llegada desde Madrid y que parece que viene con ganas de venganza.

"Me he decidido venir a verte. Pusiste mi vida del revés ¿no lo recuerdas? Lo justo sería que yo hiciera lo mismo con la tuya ¿no lo crees?", le dice el nuevo personaje de La Promesa a Martina, que tras estas palabras no puede evitar su cara de asombro. La sobrina del marqués tiene miedo de lo que pueda hacer esta joven, y su rostro es un reflejo de lo que siente. "Algo me dice que no te gusta demasiado la idea. Haberlo calculado en su momento", le sigue amenazando Beatriz.

Martina le suplica que se marche de La Promesa antes de que sea vista por alguien, pero su supuesta amiga no contempla volver: "Ni hablar. ¿Sabes lo mucho que me ha costado dar contigo y lo que he tardado en llegar hasta aquí?". La prima de los Luján le dice que si no entiende que no puede estar allí, pero Beatriz no está dispuesta a dar su brazo a torcer y permanecerá allí, más tras la llegada del marqués.