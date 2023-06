Manuel no está dispuesto a renunciar a sus ilusiones y a su vida. Necesita hacer algo que le llene y eso no va a ser dirigir las cuentas de La Promesa. Por supuesto, estamos hablando de la aviación, y del nuevo proyecto que tiene entre manos. El mismo que le alejará de su hogar y de su esposa, a la que ni ama y ni soporta. También se mantendrá lejos de Jana, la persona que quiere y cuyo amor es imposible. ¿De qué se trata? ¡Te lo contamos!

Manuel se marchará a Puebla de Tera

Manuel ha estado muy desaparecido durante toda la semana. Continuas reuniones le han llevado a hacer largos viajes e incluso a pasar la noche fuera de La Promesa. Pero al fin hemos descubierto que es lo que está tramando. En estos viajes iba a ver a un grupo de amigos a Puebla de Tera: "Me han propuesto participar en un proyecto de aviación. Son varios socios, unos aportan el capital y otros aportan los terrenos para construir un gran hangar". Pero, ¿y él qué es lo que ofrece? Porque terrenos no puede ser, y capital los Luján no tienen. "A mí me quieren por mis conocimientos. No solo como fabricante de aviones, sino como piloto".

Esta noticia es muy buena para Manuel, pero no sabemos cómo le sentará a Jimena que siga trabajando con los aviones, algo que él le da lo mismo: "Cuento con ello, y no solo porque se trate de algo relacionado con la aviación, sino porque voy a tener que trabajar allí, en Puebla de Tera".

Esto supondría entonces que el matrimonio se tendría que ir a vivir allí, pero Manuel no lo piensa así. "Yo me iré a trabajar allí. Vendría cada fin de semana, o uno de cada dos. O cuando pudiera", explica el heredero de don Alonso, y es que uno de los motivos por los que se quiere marchar de La Promesa es para no estar cerca de su mujer: "Me permitirá poner tierra de por medio con mi esposa. En mi matrimonio no hay amor ni nada que se le parezca. Es lo que me ha tocado y tengo que vivir con ello".

Y aunque no se lo haya dicho a Catalina, todos sabemos que este trabajo no solo le aleja de Jimena, sino también de Jana, y de encontrársela por los pasillos de La Promesa. Un amor que sabe que no es posible, y prefiere olvidar en la lejanía. Lo que sí le ha dicho a su hermana es su emoción por conseguir dinero y contribuir a sacar la hacienda adelante.