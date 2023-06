Hace unos días, Manuel nos emocionaba escribiendo una carta de despedida a Jana. En cambio, esa carta desapareció del hangar, y fue a parar a las manos menos deseadas: las de Jimena. La Infantes ha enseñado la misiva a toda la familia en la cena, leyendo su contenido, y más tarde, amenazando a su marido con hacerla pública y decir que es de él a su amante. ¿Quieres saber para quién cree que va destinada? ¡Continúa leyendo!

La carta de Manuel a Jana

Vida mía, hace apenas unas horas que tomamos la decisión de olvidarnos de este amor que nos abrasa, y ya me duele tu ausencia. Fui muy claro contigo. Hablé de todo aquello que nos separa, pero no te dije lo mucho que te quiero y lo importante que has sido en mi vida. Ojalá no lo olvide nunca. Aun así, por desgracia, nuestra historia de amor no puede seguir adelante. Guardaré en mi corazón cada uno de tus besos, el sabor de tu boca, el olor de tu pelo, hasta el fin de mis días. Espero que en algún momento llegues a comprenderme y a perdonarme.

Tras la lectura, Jimena no dice que la persona que escribió esas cartas era Manuel, si no del marido de una amiga suya.