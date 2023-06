Jimena está inmersa en su nuevo trabajo como directora de La Promesa. Mientras que Catalina es quien se encarga de las cuentas, la mujer de Manuel ha tomado la decisión de llevar la intendencia del palacio. Ahora tiene que elaborar menús, organizar las labores de la casa, las criadas, todo a su antojo. Y su último capricho ha sido el causante de su última discusión con Manuel, con Jana de por medio. Descubre qué es lo que ha pasado entre el triángulo amoroso de la serie.

"Yo soy la marquesa"

Desde que Jimena se ha hecho con el puesto de Cruz en La Promesa, todos esperábamos el momento en el que ejerciera su poder sobre Jana, y no ha tardado en llegar. Mientras Jimena y Manuel charlaban en el salón, la doncella ha llegado para deshollinar la chimenea. La joven ha preguntado a los señores si querían que lo hiciera en otro momento, algo a lo que la nueva "marquesa" no ha accedido: "No, puedes hacerlo ahora". Al heredero del marqués no le ha parecido que este sea un trabajo para Jana habiendo lacayos que pueden hacerlo dando pie a una discusión con la joven de rizos en medio.

"Jimena, no pretenderás que una doncella se encargue de deshollinar, ¿verdad?", le ha dicho Manuel, a lo que su esposa le ha dado más prioridad a su bienestar que al de la criada: "¿Y por qué no? La chimenea no aspira bien el humo y yo estoy que me asfixio. Y sí, me dirás que es tarea de un deshollinador, pero creo que la urgencia lo justifica".

Manuel ha reprochado que no haya avisado al señor Baeza para que se lo pidiera a un lacayo, pero Jimena ha vuelto a dejar clara cuál es ahora su posición, por si a su esposo se le había olvidado: "Sí, podría haberlo hecho, pero ahora soy yo quien se encarga de distribuir las tareas entre el servicio. Manuel, ahora que madre no está, yo soy la marquesa".