Catalina y Martina estaban muy ilusionada de dirigir juntas La Promesa. La hija del marqués se encargaría de la finca, mientras que la sobrina supliría las labores de la marquesa a la hora de llevar la intendencia de la casa. Ya había hablado con Rómulo, Gregorio y Pía, pero Martina ha visto cómo sus ilusiones se hacían trizas cuando Jimena ha decidido tomar ella el poder en el palacio. Sin consultárselo a nadie, le ha comunicado a su cuñada que ella era la persona más indicada. Los que tienen que obedecer sus innovadoras y absurdas ordenes no están nada de acuerdo con ella, provocando el caos y alguna que otra discusión con Manuel. ¡Estas han sido las consecuencias de la nueva "marquesa" de Luján!

La hermana de Manuel insiste en que es mucho trabajo para una persona tan joven, y que es mejor que Martina le ayude, un apoyo que Jimena rechaza, dejando claro que ahora ella es la "marquesa" . "Mientras Cruz no regrese, yo seré quien ocupe su lugar, que para eso soy la persona más indicada", le dice a Catalina para cerrar la discusión.

Nadie se esperaba esto. Parecía que todo estaba cerrado después de que Catalina y Martina formaran el mejor equipo para llevar La Promesa. En cambio, no habían contado con ella. Desde que chantajea a Manuel con su carta de amor , Jimena toma decisiones a su antojo, entre ellas, la de llevar la intendencia del palacio, y así se ha hecho saber a la hija mayor del marqués: "Yo también ando muy ocupada sacando la casa adelante. Es mucha faena porque tengo que estar pendiente de las criadas, hablar del menú con las cocineras, planificar las compras".

Primeras consecuencias de las decisiones de Jimena

Jimena no solo quiere hacer las labores de Cruz, si no que pretende adaptar la manera de trabajar de La Promesa a como ella quiera. El primer cambio que ha introducido ha sido en las cocinas. Mientras que, con la marquesa eran las cocineras quienes proponían un menú en base a los alimentos disponibles para que luego ella lo revisara a través de doña Pía, ahora es Jimena quien impone las comidas, sin tener en cuenta si se puede o no preparar la minuta que requiere.

Es lo que ha pasado con un menú que ha elaborado y en el que solicita una crema de alcachofas cuando no es temporada. Candela, Lope y Simona están que trinan con la nueva "marquesa", y Doña Pía también, pues Jimena solo quiere reunirse con ella para organizar la casa si está de buen humor.