Episodio 123 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Manuel se planta ante Jimena. Aunque ella haya intentado doblegarlo por la carta de amor que encontró, él no lo va a permitir. Y se irá a la Puebla de viaje, dejándola sola. Jimena decide hacerse con la dirección de la Promesa, pese a que Martina se iba a ocupar de ello. Martina le cuenta sus penas a Curro, al que siente cada vez más cercano. Alonso no levanta cabeza, pese a los ánimos de Rómulo. Mientras Mauro lucha por enseñarle a Simona y Candela a escribir bien, pero está costando. Y Petra anda renegando porque la han degradado a criada. María Fernández se atreve a hablarle a un atormentado Salvador de su boda aplazada, pero él no parece tomárselo bien.

Ficha técnica Géneros Drama