La marquesa está en un punto de no retorno. En el capítulo 116 de La Promesa hemos podido ver a Cruz fuera de sí. ¿La culpa? No ha sido ni de Manuel con su avión ni de Catalina: Lorenzo y la baronesa, y esta última ha sido la víctima de su ira. ¿Quieres si ha matado a la huésped de La Promesa? ¿Y dónde estaba el capitán de La Mata? Lo hemos descubierto en el episodio 117.

A ojos del marqués parece que lo están consiguiendo, pero no ante Petra, que está ayudando a la marquesa a demostrar que no está perdiendo la cordura. Por eso, le cuenta que la pareja de aliados se ha citado en la habitación de la baronesa por la noche, y Cruz está dispuesta a hacerles una visita sorpresa.

Lorenzo y la baronesa tienen un plan para acabar con la marquesa: enfrentamientos entre ellos cuando estén acompañados del marqués y mostrarse cariñosos cuando solo estén los dos con Cruz. "Que no sepa a qué atenerse, que pierda la razón. Volverla loca".

La de Grazalema suplicaba ayuda, unos gritos que han llegado hasta Alonso y Catalina que han corrido a socorrerla. Todos se han apresurado en llegar a la habitación, y al ver que Cruz no soltaba a Elisa, Alonso ha tenido que separar a las dos mujeres. La marquesa ha explicado sus motivos, y ha pedido que se buscara a Lorenzo por toda la habitación sin éxito , dejando a la matriarca de los Luján completamente hundida y humillada.

Y así ha sido: la marquesa se ha presentado en la habitación de Elisa tras de ver entrar a Lorenzo, pero su cuñado no se encontraba en estancia de La Promesa. Después de buscarlo, y discutir con la heredera de su padre, se ha abalanzado sobre la baronesa, sujetándola por el cuello, a punto de asfixiarla.

¿Dónde estaba Lorenzo?

El capitán de la Mata ha aparecido nada más desaparecer el resto de los aposentos de la baronesa. Pero ¿dónde estaba? En el balcón, el único sitio de la habitación donde no han buscado. Lorenzo se escondió ahí para que conseguir lo que han hecho: que la marquesa pareciera que ha perdido totalmente la cordura.

