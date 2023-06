Episodio 126 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Beatriz Oltra ha llegado para dinamitar la tranquilidad en la que vivía Martina. Jimena se muestra encantada con la nueva visita y pronto hacen buenas migas. No es así el caso de Alonso, que no quiere añadir un huésped más a las concurridas estancias de La Promesa. Sin embargo, para Martina no va a ser nada sencillo librarse de Beatriz, porque su supuesta amiga en realidad ha venido para ponerla contra las cuerdas por un error que cometió en el pasado y piensa quedarse todo el tiempo que haga falta para verla sufrir. Ajenos a esto, Lorenzo y la baronesa tienen sus propios problemas: deben descubrir quién los pilló in fraganti cuando se besaban en la sala. Si su relación sale a la luz, todo su plan se irá al traste. María Fernández continúa triste porque Salvador no quiere casarse con ella, oportunidad que Petra aprovecha para restregarle su desdicha por la cara. Y Jana toma una decisión respecto a su pasado: es el momento de coger las riendas y buscar la casa donde vivió con su madre.

Ficha técnica Géneros Drama