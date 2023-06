Después de Jana y Manuel, la otra trama amorosa que nos tiene enganchados es la de Lope y María Fernández. Él está perdidamente enamorado de la doncella, pero ella quiere a su Salvador. Un Salvador que todos creían muerto, pero que en el momento en el que el cocinero iba a confesar sus sentimientos, ha aparecido por la puerta. Todos nos hemos quedados helados. ¿Qué habrá pasado con el antiguo lacayo de La Promesa?

María Fernández confiesa lo que siente a Lope...

Animado por Mauro, Lope decide contar lo que siente a María Fernández, y con la excusa de invitar a la doncella a un café, los dos amigos empiezan una charla en el corral. Lo que no se esperaba el cocinero es que ella también quería hablar con él sobre su intento de marcharse sin despedirse.

"Huía de ti", le dice la joven más charlatana de La Promesa: "Necesito saber qué está pasando entre nosotros dos". Lope le responde que son dos amigos, pero María no está de acuerdo: "No, somos más que eso. Algo comenzó con aquel beso que nos dimos. Hablo de lo que tú sientes, y de lo que yo siento. ¿O es que tú no sientes nada y me lo estoy imaginando yo todo?".