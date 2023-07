Después del pasional beso que Manuel y Jana se daban en un sueño del heredero de los Luján, todos pensábamos que el joven iba a seguir los impulsos de su corazón y luchar por su amor con la doncella de La Promesa. La sorpresa del final del episodio del pasado viernes nos dejó con la miel en los labios, y hoy hemos descubierto por fin aquello que Manuel quería decirle a Jana. No, no le ha preguntado si quiere huir con él, pero sí que ha tenido un bonito gesto que le honra. ¡Te lo contamos!

Manuel entrega a Jana sus fotografías

El capítulo 133 de este lunes ha empezado con Manuel y Jana en la habitación de la doncella. Ahí, el hijo mediano del marqués, le da una carpeta que contiene unas fotografías, las mismas que reveló hace unos días. Jana ha reconocido en ese momento que fueron las imágenes que le tomó Blanca Palomar, la amiga del señorito. "Por fortuna, me las regaló antes de irse", le cuenta.

"Sabía lo que significarían para mí y pensó que me gustarían. Y así es: son unas fotografías preciosas", le dice Manuel a una Jana que se identifica en laS imágenes: "Me siento yo, sin disfraces".

¿Pero por qué se las da ahora a Jana si siempre las ha tenido él? Manuel le da esta respuesta a la doncella: "No está bien que yo siga guardando esas fotografías, porque voy a ser padre, y me parecería una traición hacia Jimena que tuviera fotografías de otra mujer por mucho que la admire".

Manuel necesita que Jana comprenda que tiene que aprender a renunciar a cosas que le produzcan felicidad, por mucho que le cueste, y este es el primer paso. También le explica que pensó en destruirlas, pero no tuvo el valor. "No, desde luego que no lo tuvo, ni para esto ni para otras cosas", le reprocha Jana.

¿Volveremos a ver en algún momento un acercamiento de nuestra pareja favorita de La Promesa? ¡Tendremos que seguir los capítulos cada día para no perder detalle de lo que ocurre en la historia de Jana y Manuel!