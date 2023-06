Manuel está ante el sueño de su vida: dedicarse a fabricar aviones. Un inversor italiano le quiere a él para trabajar en Milán, y el joven heredero de La Promesa no se ha pensado en desaprovechar esta oportunidad. Algo que ha hecho sin consultar a una Jimena que escuchaba todo. Lo siguiente que hemos sabido de la joven es que se encuentra en estado de buena esperanza. Pero ya hay quienes sospechan que este embarazo es muy precipitado. ¿Quieres saber cómo ha sido el momento? ¿Será cierto o no? ¡Esto es lo que ha pasado!

¿Verdad o mentira?

Lo cierto es que este embarazo es muy sospechoso, teniendo en cuenta que Manuel y Jimena, desde que se casaron, no han hecho otra cosa que discutir. Además, llega en un momento en el que Manuel se va a marchar de La Promesa para trabajar en Milán en la creación de aviones. Otra sospecha es que, mientras Pía se mareaba y vomitaba, Jimena no ha tenido ningún síntoma de llevar un hijo en sus entrañas, así como que tampoco hemos visto a un médico confirmarlo. Simplemente ha llegado y se lo ha dicho a su marido, algo que hace pensar a los #Promisers que este embarazo en realidad no existe.

Esta noticia seguro que será muy bien recibida por todos, pero no hace más que complicarle la vida a Manuel. ¿Se irá a Milán? ¿Y qué pasará con Jana? ¿Será verdad o mentira el embarazo de Jimena? ¡No te pierdas cada tarde La Promesa para descubrir si hay o no un bebé en camino!