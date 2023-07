¿Dónde está la Petra que siempre hemos conocido? Desde el inicio de La Promesa, hemos podido ver cómo la doncella personal de la marquesa se las apañaba para hacer la vida imposible a sus compañeros de servicio, especialmente a doña Pía. Pero desde la marcha de Cruz, la señora Arcos parece otra, y tras desvelar el porqué de su fidelidad a su señora, hemos podido ver un radical cambio de actitud que si nos lo cuentan, no lo creemos. Y si no lo has visto todavía, sigue leyendo que te contamos cuál ha sido lo último que ha preparado.

El cambio de vida de Petra Desde insultos de todo tipo a la señora Adarre, a denunciar que Lope era cocinero, sin olvidar el momento en el que desvela a María Fernández que Salvador había muerto en la guerra. De ella hemos pensado de todo, ¡hasta que envenenaba a Pía! Cada vez que habría la boca era para maldecir a alguno de sus compañeros, pero de la Petra que conocimos, ya queda poco, o al menos la ha guardado en el cajón hasta el regreso de Cruz. Tras la marcha de la marquesa a una casa de reposo, la vida de la señora Arcos ha cambiado mucho en La Promesa. Ha pasado de ser doncella personal de la segunda esposa de Alonso a formar parte del servicio como una más y hacer las mismas tareas que Jana, Teresa o María Fernández. Una idea que no le parecía adecuada para su rango. También se ha visto muy sola. Su forma de ser con sus compañeros se le ha vuelto en contra, y al no verse protegida por Cruz, Petra se ha venido abajo en más de una ocasión. En una de ellas, Teresa ha intentado consolarla, consiguiendo que la doncella personal de la marquesa le explique el motivo por el que le es firmemente fiel. Petra ha muy triste desde la marcha de la marquesa