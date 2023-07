Martina y Curro se encontraban en el mejor momento de su relación. Ambos se habían sincerado en cuanto a sus sentimientos, incluso Curro le había contado a su hermana, Jana, que estaba enamorado. Tuvieron una cita romántica en la que protagonizaron su primer encuentro íntimo. Todo parecía ir bien hasta que los padres de Martina han aparecido en La Promesa. El comportamiento de la sobrina del marqués ha cambiado radicalmente y ha decidido terminar su historia con Curro: “Es lo mejor para los dos”. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado de opinión en tan poco tiempo? ¡Nos encantaba esta historia de amor!

Sus mejores momentos

Martina fue la primera en confesar su amor: “Me siento terriblemente atraída por ti”. En un principio, Curro no supo reaccionar ya que acababa de enterarse de que Jana era su hermana y su madre no es Doña Eugenia, sino Dolores. Con el paso del tiempo, logró recapacitar y, de la misma forma, confesó a Martina que sentía lo mismo por ella. A partir de ese momento, Curro y Martina han dado rienda suelta a su amor. Curro ha expresado a Martina sus intenciones de hacer oficial la relación, pero la hija de Fernando y Margarita le pidió más tiempo. La pareja no ha dejado de compartir miradas cómplices, gestos de cariño, incluso momentos íntimos. ¡Tuvieron una primera cita en la que saltaban chispas!