Martina llegó a La Promesa con la personalidad que le caracteriza: siempre alegre y positiva. La excusa que utilizó fue que quería visitar a sus tíos, los marqueses de Luján, durante un tiempo. Sin embargo, se quedó más días de los esperados ya que Leonor se fue a estudiar moda a París en su nombre. Ahora, su relación con Curro se encuentra en uno de los mejores momentos y estamos disfrutando mucho viendo esas románticas escenas. Sin embargo, nos encontramos con una gran sorpresa: Fernando y Margarita, sus padres, han llegado por sorpresa a La Promesa y… ¡no han querido avisar a su hija de su llegada! ¿Por qué? ¿Qué intenciones tienen? ¿Qué esconden? ¡Necesitamos respuestas!

Así llegó Martina a La Promesa

Martina llegó en el peor momento de Leonor. Su romance fallido con Mauro la estaba afectando mucho. Siempre han tenido muy buena relación y la sobrina del marqués intentó ayudarla en todo momento. Tuvo una gran idea: Martina se iba a ir a estudiar moda a París, pero propuso a su prima viajar en su lugar. Así, se olvidaría de Mauro y empezaría una nueva vida lejos de La Promesa. La única condición era que Leonor se haría pasar por ella. La hija de los marqueses de Luján puso rumbo a Francia y Martina se quedó en el palacio.

La llegada de Martina a 'La Promesa' La llegada de Martina a 'La Promesa'

Ella siempre se ha sentido muy cómoda con sus tíos. Aún así, Alonso sospechó, desde el primer momento, que algo no iba bien: piensa que está huyendo de alguien o de algo. Además, Martina pronunció una frase que disparó todas nuestras alarmas: "Mis padres me quieren mucho, pero no sé si me quieren bien”. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre ellos?