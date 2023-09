El bebé del ama de llaves continúa desaparecido. Candela, que estaba muy afectada por sentirse culpable de la desaparición, ha conseguido sincerarse con Pía. Para la tranquilidad de la cocinera, el ama de llaves ha entendido su postura. ¡Su relación se mantiene intacta! Ahora, el principal objetivo es recuperar al hijo. Todos en el servicio han trazado un plan para conseguirlo. Aunque necesitan a una persona: Manuel. El heredero del marquesado lo tiene claro: "Por pía, lo que sea". ¡Todo tiene que salir bien!

Manuel tiene otro frente abierto: Jimena no aguanta más y quiere mudarse de inmediato a Madrid. Lo hará, incluso, sin su marido. Pero Cruz no está dispuesta a permitirlo y se ha guardado un as bajo la manga: la Duquesa de los Infantes. ¿Logrará convencer a su hija para que se quede en 'La Promesa'? Si quieres saber lo que ha pasado del 11 al 15 de septiembre aquí te dejamos los episodios completos del 182 al 184

Capítulo 182 del lunes 11 de septiembre La promesa Episodio 182 Jana y Abel deciden ir al convento de Villalquino para investigar el paradero del bebé de doña Pía. ... Ver ahora Jana y Abel deciden ir al convento de Villalquino para investigar el paradero del bebé de doña Pía. Mauro sigue sospechando que Feliciano tuvo algo que ver con la desaparición del bebé y Teresa lo defiende. El ama de llaves se recupera poco a poco, pero todavía se encuentra débil; todos en el servicio cuidan de ella… Excepto Candela que, atemorizada por haber sido ella quien perdió al niño, no se atreve a enfrentar a su amiga. Simona le pide a Carlos que haga entrar en razón a Candela, pero éste no lo consigue. La Promesa - Jana y Abel van al convento de Villalquino Cruz quiere ir a la fiesta que organiza su majestad a toda costa y Alonso le pide ayuda a Manuel. Este hace lo mismo con Jimena y deciden invitar a Antonio a volar en el aeroplano. El hijo del Duque de Carvajal queda tan encantado que accede a gestionar las invitaciones de los Luján. Además, se queda a solas con Martina e intenta besarla. Pero el corazón de la muchacha sigue perteneciendo a Curro.

Capítulo 183 del martes 12 de septiembre La promesa Episodio 183 Jana y Abel se van del convento con las manos vacías y sin saber si el bebé está allí.... Ver ahora Jana y Abel se van del convento con las manos vacías y sin saber si el bebé está allí. La desesperación empieza a cebarse con ellos y el servicio, pero la doncella aún se guarda un as bajo la manga. Don Antonio de Carvajal y Cifuentes anuncia que ya están tramitadas las invitaciones para los marqueses y su familia para la Garden Party organizada por el Rey. Cruz revelará la noticia a su cuñada Margarita, a la cual no le hace ninguna gracia. Aunque peor lo tienen los hermanos, Alonso y Fernando, ya que esto supone un nuevo motivo de discusión. Catalina intenta mediar entre ellos, pero es inútil… La Promesa - Don Antonio tramita las invitaciones para los marqueses y su familia Entre Salvador y Lope parece que la amistad empieza a resurgir de nuevo, pero veremos si la de Candela y Pía tiene aún esa posibilidad cuando la cocinera suba al fin a disculparse con su amiga por la desaparición de su bebé.