La promesa | Episodio 184 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Martina está en una difícil encrucijada. La presión de sus padres y de don Antonio tienen una meta clara, el matrimonio con el hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes. Pero ella sigue amando en secreto a Curro. El pobre Curro ya no sabe qué hacer y pide consejo a su hermana para sobrellevar la situación. Abel y Jana, después de su fracaso para recuperar al bebé de Pía, buscan un nuevo aliado para su bizarro plan de rescate: Manuel de Luján, que accede sin dudarlo. María Fernández le pide a Salvador que deje de lado su orgullo y acepte la ayuda de sus compañeros para someterse a la operación quirúrgica y recuperar la visión del ojo. Manuel le cuenta a Cruz que Jimena no piensa ir a la fiesta real y quiere trasladar su residencia a Madrid. Cruz le pide a Manuel que la haga cambiar de opinión, pero se guarda un as bajo la manga.