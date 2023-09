Con la llegada de Fernando a ‘La Promesa’ se hizo más evidente la mala relación que mantiene con su hermano, el marqués de Luján. Pensábamos que la única razón era la herencia de su padre, pero hemos descubierto que hay algo más: la muerte de su hermano mayor, Pedro. El padre de Martina acusa a Alonso de ser el culpable de su muerte. ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió? ¡Así nos han contado la historia completa!

Fernando llevaba guardándose mucho tiempo el verdadero motivo de su enfado y, finalmente, no ha podido contenerse: ha revelado que tenían un hermano mayor, Pedro, y que Alonso fue el culpable de su muerte. “Quiero que ellas lo sepan: Alonso mató a nuestro hermano mayor” , ha confesado frente a Cruz y Margarita. Sus respectivas mujeres sabían que su hermano mayor había fallecido cuando era pequeño, pero nunca habían preguntado por ello. Sabían que era una historia que les afectaba demasiado y, aunque les han apoyado en todo momento, ambas decidieron no sacar el tema.

Las diferentes versiones de Alonso y Fernando

Los hermanos Luján no habían hablado nunca de ese terrible suceso: la muerte de su hermano mayor, Pedro. Ahora, ambos han decidido desvelar la historia completa a sus respectivas mujeres, pero han dado versiones muy diferentes. Así lo vivieron ellos y así nos lo han contado:

Todo ocurrió durante los primeros días del verano. Los tres hermanos decidieron irse a refrescar al río. Solo tenían permiso para bañarse junto a la pradera porque era la zona menos peligrosa. Todos los veranos alguien se ahogaba en la parte más quebrada del río y ellos lo sabían. A pesar de ello, fueron. Fernando asegura que fue por la insistencia de Alonso. Cuando llegaron a la poza, Pedro vio el peligro y quiso marcharse a la pradera, haciendo caso a su padre. Pero Alonso quería quedarse y se tiró al agua rápidamente. El marqués ha confesado a Cruz que, de joven, era “temerario hasta la estupidez” y que aquella poza y su peligro se le hacían irresistibles: “Fui yo el que propuso ir esa tarde, pero ni a Fernando ni a Pedro les pareció mal”.

Alonso no le tenía miedo a nada, por eso saltó al río. Pedro empezó a gritarle para que saliera inmediatamente. Alonso no le hizo caso. Cuando quiso salir del agua se dio cuenta de que no podía. Pidió ayuda a sus hermanos, pero ellos se pensaban que les estaba engañando para que se bañaran con él. La realidad es que el marqués se estaba quedando sin fuerzas. Cuando se percataron de que estaba a punto de ahogarse, Pedro no se lo pensó dos veces y se lanzó al agua para salvarle. Alonso consiguió salir, pero Pedro no.

Los hermanos han sufrido mucho por la muerte de Pedro. El padre de Martina piensa que Alonso consiguió lo que quería: “Heredó el marquesado, era algo buscado”. Asegura que el marqués sabía que, si les pasaba algo a alguno de los dos, su hermano mayor daría la vida por ellos. Su padre les hizo jurar que nunca volverían a hablar de aquella desgracia. Esa es la razón por la que nunca se habían sincerado ni con sus mujeres ni con nadie.