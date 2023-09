El emotivo reencuentro de Ramona y Curro en 'La Promesa'

El regreso de Ramona a La Promesa puede marcar un antes y un después en las vidas de Jana y Curro. Es una gran oportunidad para descubrir quién asesinó a su madre. Aunque la amiga de Dolores parece no estar muy dispuesta a contar todo lo que sabe. Jana ha estado cuidando de ella y, ahora que su estado de salud ha mejorado, ¡se ha reencontrado con Curro! ¿Les contará todo lo que sabe sobre el asesinato de su madre? Te contamos cómo ha sido este emotivo momento.

María Fernández descubrió que “una tal Ramona” había regresado a La Promesa. Cuando se lo contó a Jana, esta no dudó en buscar a la mujer que tanto le enseñó cuando era pequeña. No tardó en encontrar su cabaña. Para su sorpresa, el estado de salud de Ramona era grave y decidió tratarla para intentar salvar su vida. Abel sospechaba de todas sus salidas del palacio a horas insospechadas y, siguiendo a la doncella, descubrió su secreto. Afortunadamente, el médico decidió ayudar a Jana. Gracias a sus cuidados, el estado de salud de Ramona mejora favorablemente. ¡Ahora podrá contarnos todo lo que sabe!

Todas sus amenazas

Después de tantos años, cabía la posibilidad de que Ramona no reconociera a Mariana. Pero no fue así: ¡sabía que era ella desde el primer momento! En ese reencuentro pudimos observar el gran cariño y amor que se tienen. Sin embargo, el tono de las siguientes conversaciones cambió por completo: Ramona quiere que se marchen juntas de La Promesa. ¿Por qué? Está muy enfadada con Jana por haber vuelto: “Renuncié a mi vida para sacarte de aquí y, ¿qué haces tú? Volver a meterte en la boca del lobo”.

La mujer tiene en su poder información que Jana desconoce y no entiende cómo está en el palacio: “Estás poniendo tu vida en peligro rondando por aquí y yo no voy a permitir que también pongas la mía”. Por ello, ha amenazado a Mariana: o se van juntas de La Promesa o no quiere volver a verla nunca más. Tampoco ha dado respuesta a todas las preguntas de Jana sobre su pasado. ¡Necesitamos saber quién mató a Dolores!