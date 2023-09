¿Abandonará Jana 'La Promesa' tras las amenazas de Ramona?

La vuelta de Ramona a La Promesa es clave para descubrir más información sobre el pasado de Jana. ¡Y la doncella lo sabe! Ha luchado por mejorar el estado de salud de la persona que cuidó de ella cuando era pequeña y, poco a poco, el esfuerzo va dando sus frutos. Ha conseguido reconocer a Mariana y han podido tener una primera conversación, pero no ha sido como ella esperaba. Ramona está muy enfadada con ella y le ha pedido marcharse de La Promesa por el gran peligro que corre. ¿Aceptará Jana irse del palacio? ¡Te contamos todo lo que sabemos!

Por desgracia, el estado de salud de Ramona corría peligro y Jana no dudó ni un solo segundo en poner en práctica todos sus conocimientos sobre medicina para cuidar de ella. Abel se percató de que la doncella tenía un comportamiento extraño y decidió seguirla hasta la cabaña. En un primer momento, pensábamos que iba a delatarla, pero no fue así. Han trabajado juntos para conseguir salvar la vida de Ramona. A pesar de ello, Jana no ha desvelado al médico la verdadera relación que existe entre ellas.

Las advertencias de Ramona

Después de ese momento, el tono de las conversaciones entre Ramona y Jana han cambiado por completo. La mujer que cuidó de la doncella está muy enfadada con ella: “Renuncié a mi vida para sacarte de aquí y, ¿qué haces tú? Volver a meterte en la boca del lobo”. Ramona escuchó rumores de que una chica rubia y con conocimientos sobre medicina estaba en La Promesa. No podía creerlo y decidió comprobarlo con sus propios ojos, por eso regresó. La mujer tiene en su poder información que Jana desconoce y no entiende cómo está en el palacio: “Estás poniendo tu vida en peligro rondando por aquí y yo no voy a permitir que también pongas la mía”.

Jana tenía dos objetivos claros al llegar a La Promesa. El primero de ellos era descubrir si su hermano estaba vivo y dónde se encontraba. Descubrió que era Curro y ha conseguido contarle toda la verdad y comenzar con él una auténtica relación de hermanos. Su segundo propósito es descubrir quién mató a su madre y vengarse de su asesinato. Ramona no está de acuerdo con ella, con esa ansia de vengar a Dolores: “¿De qué te serviría? Suponiendo que lo alcanzaras sin que te maten. Esa venganza no va a resucitarla, solo te serviría para engendrar más violencia”.

Ramona puso todos sus esfuerzos para que Mariana tuviera una vida mejor que la de su madre: “Podías haber hecho lo que quisieras. Todo menos volver”. Piensa que solo hay una solución y le ha dado un ultimátum a Jana: tienen que marcharse de La Promesa juntas. Si no accede a irse, Ramona no la escuchará y no volverá a verla nunca más.

Jana ya nos ha demostrado que no se da por vencida a la primera de cambio. Ha vuelto a la cabaña para preguntar a Ramona su gran duda: “¿Quién mató a mi madre?”. La mujer no nos ha dado nombres: “La mataron. Eso fue lo que le pasó a tu madre y a ti también te hubieran matado si no fuera porque yo te recogí”. Mariana lo entiende y le agradece todo lo que ha hecho por ella, ¡pero necesita respuestas! Ramona no deja de insistir: sus vidas corren peligro y tienen que marcharse de allí. Hasta que no lo hagan, no va a contar nada de lo que sabe. ¿Accederá Jana a marcharse para intentar que Ramona le cuente toda la verdad? ¿Cambiará Ramona de opinión y le contará todo lo que sabe? ¡No os perdáis los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama!