La relación entre Alonso y Fernando lleva muchos años estancada. La llegada de los padres de Martina a La Promesa es una buena oportunidad para intentar acercar posturas. Así lo ha hecho Alonso, que ha intentado hablar con su hermano con el propósito de solucionar sus problemas o, por lo menos, mejorar su relación. Esta conversación no ha terminado como él esperaba: ¡Fernando ha tenido un ataque al corazón! Te contamos cómo ha sido este momento.

Alonso intenta acercar posturas

El marqués de Luján lleva unos días pensando que no están siendo justos con su hermano y su cuñada y así se lo ha hecho saber a Cruz: “Creo que estamos interfiriendo demasiado en cómo mi hermano quiere educar a su hija”. Al fin y al cabo, él y Cruz también obligaron a Tomás y a Manuel a casarse con Jimena por el bien de la familia.

Por ello, ha decidido contar con la opinión de Fernando respecto a la llegada de Don Antonio de Carvajal y Cifuentes a La Promesa: “No quería tomar ninguna decisión sin antes consensuarla contigo”. Pero la respuesta de su hermano no ha sido la esperada y los reproches no han tardado en aparecer: “Tú siempre quisiste que la nuestra fuera la rama pobre de la familia”. Fernando no se cree las buenas intenciones de su hermano, piensa que todo es fingido. ¿El problema principal? La herencia de su padre. El padre de Martina piensa que el marqués se quedó con todo. Por el contrario, Alonso asegura que heredó el marquesado de Luján, pero también una situación económica muy compleja: “No pude repartir riqueza contigo simplemente porque no la había”.

La tensión no paraba de aumentar y Fernando no ha podido aguantarlo: le ha dado un ataque al corazón. Alonso no ha dudado en pedir auxilio. Al fin y al cabo, son hermanos. Por suerte, Margarita lo ha escuchado y tenía claro cómo reaccionar: ha sacado un medicamento de la chaqueta de su marido y ha conseguido salvarle. ¡Fernando está sano y salvo!