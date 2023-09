La llegada del hijo de Pía ha pillado a todos por sorpresa en La Promesa. Según los cálculos del ama de llaves, aún faltaban tres o cuatro semanas para salir de cuentas. Sin embargo, durante una conversación con Candela, Pía rompió aguas, lo que significaba que el niño estaba en camino. La ilusión invadió a todos en el palacio. Aunque, en un primer momento, el niño no respiraba… ¡está sano y salvo! Ahora, la vida que corre peligro es la de Pía. Ha sido un parto muy duro y Abel y Jana tienen serias dudas de si se recuperará… ¡Necesitamos que todo salga bien!

¿Qué más le podía pasar? Después de todos los obstáculos, deseábamos que el resto de embarazo fuera bien y que, tanto el niño como Pía, estuvieran sanos y salvos. Pero no ha sido así…

Con el tiempo, empezó a sentir unas dolencias muy fuertes: alguien la estaba envenenando. Como todos en la zona de servicio, en un primer momento pensaban que la culpable era Petra . Sin embargo, se descubrió la verdad: Gregorio, su propio marido, no soportaba la idea de que Pía tuviera un bebé que no fuera suyo. La estaba administrando cicuta para que perdiera al bebé , arriesgando la vida de su esposa. ¡Menos mal que Rómulo llegó a tiempo y consiguió salvar a la señora Adarre!

Como era obvio, con el paso del tiempo resultó imposible ocultar tanto la tripa como los síntomas. Petra, como en todas las ocasiones, le contó toda la verdad a Cruz y no dudó en pedir explicaciones. Para sorpresa de todos, Gregorio salió en defensa del ama de llaves: “Yo soy el padre de la criatura que espera la señora Adarre" . La ayuda desinteresada, en un principio, extrañó a Pía, pero accedió a casarse con él.

La vida de Pía dio un giro de 180 grados cuando se enteró de que estaba embarazada. Las únicas relaciones sexuales que había mantenido fueron con el Barón de Linaja. Unas relaciones no consentidas. La noticia de que el ama de llaves estaba en estado llegó hasta la marquesa, quien no dudó en amenazarla con despedirla si no interrumpía el embarazo. Finalmente, Pía se armó de valor y siguió adelante.

El esperado y doloroso parto

Desde hace unos días, los dolores de Doña Pía habían aumentado y todos estaban preocupados por su estado. Abel decidió visitarla y el ama de llaves le aseguró que, últimamente, la tripa se le ponía muy dura. El médico aseguró que era totalmente normal a tres o cuatro semanas de salir de cuentas. Sus palabras tranquilizaron a la embarazada hasta que, durante una conversación con Candela, rompió aguas. ¡El niño estaba en camino!

Cada parto es único, por lo que no se puede calcular el tiempo que durará ni las complicaciones que se producirán. Abel y Jana se pusieron manos a la obra para estar preparados y asistir el parto juntos. Todo parecía ir bien hasta que, tras muchas horas, Pía no conseguía dilatar. Si su estado no avanzaba, la única opción era realizarle una cesárea, una operación con muchos riesgos que tendrían que llevar a cabo allí mismo, en La Promesa.

Pero esa no fue la única complicación. Más tarde, descubrieron que el bebé no estaba bien colocado. Tenían que darle la vuelta, algo que sería muy doloroso. Pía no podía rendirse, tenía que ser fuerte y, finalmente… ¡consiguieron colocar al bebé en la posición correcta!

El ama de llaves estaba agotada, incluso empezó a tener delirios. No podían esperar más tiempo porque la vida de Pía corría peligro. Después de muchas horas, dolor y lágrimas, había llegado el momento. Jana y Abel actuaron como un auténtico equipo y consiguieron traer al hijo de Pía al mundo. Aunque, en un principio, el niño no respiraba, ¡está sano y salvo! La que no está bien es Pía. El parto ha sido realmente complicado y el ama de llaves ha quedado desmayada en la cama nada más dar a luz: “El esfuerzo ha sido muy grande y la hemorragia demasiado fuerte”. ¿Conseguirán Abel y Jana salvar la vida de Pía? ¿Cómo lo harán? ¡Necesitamos que esta historia tenga un final feliz!