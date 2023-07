En La Promesa nada es lo que parece y, a medida que avanzan todas las tramas, vamos descubriendo a más villanos. Es cierto que, aunque inciten a discusiones, rupturas, mentiras, incluso asesinatos, ¿qué seríamos sin ellos? La marquesa se marchó por unos días y terminado echándola de menos. Su papel no es fácil de interpretar y hemos querido rendirles homenaje preparando una recopilación con todos los villanos que han pasado por la serie. ¿Cuál es tu favorito?

Cruz, la marquesa de Luján

La marquesa de Luján se convirtió en una de las villanas de La Promesa en el primer capítulo de la serie. Desde el inicio, pudimos ver la tensión que existía entre Cruz y Tomás, el primogénito del marqués. Tanto que acabó por quitarle la vida con un abrecartas. ¡Al hijo de su marido! ¿La razón? Estaba indagando en asuntos muy oscuros del pasado que involucran a la actual marquesa. Cruz no estaba dispuesta a que saliera a la luz uno de sus grandes secretos. ¿De qué se trata? Sabemos que está relacionado con la muerte de Dolores. La doncella personal de Doña Eugenia desapareció sin previo aviso y sin dejar rastro. Lo que la marquesa de Luján no sabe es que sus hijos, Jana y Curro, no pararán hasta encontrar todas las respuestas.