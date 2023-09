Con la llegada de Fernando a La Promesa, se hizo más evidente la mala relación que mantiene con su hermano, el marqués de Luján. Sabemos que algo sucedió hace muchos años y, por eso, llevan mucho tiempo sin hablarse. La pregunta es: ¿qué es lo que pasó? Fernando nos ha revelado la verdadera razón: acusa a Alonso de matar a su hermano mayor. ¡Te contamos todo lo que sabemos!

El verdadero motivo de su disputa

Ante la inminente llegada de Don Antonio de Carvajal y Cifuentes, la tensión no para de crecer en La Promesa. Alonso no ha dudado en seguir defendiendo a su sobrina mostrando su desacuerdo con el matrimonio. Fernando no ha podido contenerse: “¿Cuándo vas a parar de decirme cómo debo educar a mi hija?”. El marqués asegura que no quiere darle ninguna lección. Sin embargo, los nervios de Fernando han ido en aumento: “¿Acaso te crees por encima del bien y del mal? Haciendo y deshaciendo en la vida de los demás. Rehuyendo de las consecuencias de tus actos, caiga quién caiga”. La marquesa de Luján no entendía el gran giro que había tomado la conversación. ¡Y nosotros tampoco! ¿A qué se refiere Fernando?

Por el contrario, Alonso sabía perfectamente de lo que estaba hablando su hermano y consideraba que lo mejor era dejar esa conversación. Pero Fernando no estaba dispuesto: “¿No les vas a contar a todos que no lo hiciste? Quiero que ellas lo sepan: Alonso mató a nuestro hermano mayor”.

Cruz y Margarita sabían que sus respectivos maridos habían perdido a su hermano mayor cuando eran pequeños, pero no habían hablado nunca de ese tema porque sabían que era muy doloroso para ellos. Ahora, han decidido sincerarse con sus esposas y contarles la historia completa de ese trágico momento.