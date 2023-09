Episodio 194 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis El revuelo de la sangre en el paño higiénico de Jimena termina tras el examen médico de Abel, que anuncia que todo es correcto y que la preñez sigue su curso. Manuel le confiesa a Jana su preocupación por ese niño, es lo que más desea en el mundo. Abel tiene una conversación privada con Manuel y termina confesándole lo feliz que está en La Promesa gracias a Jana, porque se ha enamorado perdidamente de ella. Jana no sabe cómo encajar que Ramona afirme haber visto a Dolores tras su muerte ¿será verdad o simplemente Ramona está perdiendo la cabeza? Curro por su parte pide perdón a la vieja ermitaña y consigue reconciliarse con ella. Si Candela evitaba a Carlos era simplemente por no saber qué respuesta darle al maestro, es verdad que está enamorada hasta las trancas, pero no cree que ya a su edad esté para casamientos. A solas con Dieguito, Petra le confiesa un secreto que ha guardado desde siempre, que ni siquiera la propia marquesa conoce: ella no es la hermana de Feliciano ¡si no su madre!

Ficha técnica Géneros Drama