La promesa | Episodio 185 - Serie online en RTVE.es

Jana y Abel llegan al convento con la firme intención de salir de allí con el bebé de Pía si es que lo encuentran. Manuel será clave para poder descubrirlo. Pero la euforia del éxito lleva a Abel a besar a Jana, y Manuel es testigo de todo. En palacio todos aguardan el regreso de la partida de rescate, lo que no impide que Teresa y Feliciano se acerquen más que nunca. Por otro lado, Lope empieza a plantearse que la mejoría de Salvador quizás no sea en favor de sus intereses, ya que cuanto mejor está él, más inalcanzable es María Fernández. El interés de Antonio de Carvajal y Cifuentes por Martina no decae, pero es inevitable que se dé cuenta de que ella siempre pone un muro infranqueable entre los dos, por eso se lanza a preguntarle si hay otro hombre en su vida. Catalina hace un último intento de mediar entre Alonso y Fernando, pero eso llevará a la muchacha a sentir el rechazo de su tío y a tener un encontronazo con Cruz.