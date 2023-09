Muchos dicen que fue el verdadero momentazo del capítulo 190 de La Promesa: el baile de Curro y Martina. La joven le hizo saber que había escuchado sus palabras tras la fuga fallida, recitándole lo mismo que él le dijo aquel día. Ahí Curro se da cuenta del sufrimiento de Martina dejándonos una de las reconciliaciones más bonitas de la serie. Los dos saben que su amor es imposible, pero han tomado una decisión que harán que sus recuerdos no sean iguales en el futuro: "Carpe diem". ¡Te contamos cómo ha sido este momento!

"No te quiero recordar así"

Tras un paseo en caballo, Curro ha querido retomar con Martina la conversación que tuvieron durante su baile en La Granja. Martina está resignada a casarse con un hombre que no ama, y cree que no puede hacer nada, pero el hermano de Jana no cree lo mismo: "Yo creo que sí podemos hacer algo, disfrutar del poco tiempo que nos queda. Pasemos el mayor tiempo posible juntos, haciendo todo lo que quieras, todo lo que se nos ocurra. Yo solo quiero que nos divirtamos, que nos riamos y no pensemos en nuestro futuro incierto".

Martina se extraña ante las palabras del verdadero amor de su vida, pero según van pasando las palabras de Curro, más convencida está de que tiene que aprovechar el momento: "No te quiero recordar así, triste y abatida. Hagamos que los días que nos quedan sean mágicos, porque te lo pueden quitar todo, pero nunca nos pueden quitar los recuerdos a los que podamos recurrir cuando nos echemos de menos. Carpe diem", le dice el joven antes de que se fundan en un apasionado beso que nos ha hecho volver a creer en el amor.









¿Cómo serán los últimos días de Curro y Martina hasta la boda con el principito? ¿Nos dejarán más momentos de amor y pasión? ¿O serán descubiertos? ¡No te pierdas cada tarde La Promesa porque tenemos romance para ilusionarnos de nuevo!