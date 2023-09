¡Llevábamos mucho tiempo esperando este momento! Después de ver el beso de Jana y Abel, Manuel ha admitido los celos que sentía. Ha aprovechado que toda la familia se había marchado a Madrid para asistir a la Garden Party y ha organizado una inesperada y romántica cita con Jana. Han bailado, han abierto su corazón, han cruzado miles de miradas y… ¡se han besado! Todo parecía ir bien hasta que… ¡Jimena se ha presentado en el hangar! Te contamos todos los detalles.

El beso de Jana y Abel, ¿el punto de inflexión? Jana y Abel decidieron pedir ayuda a Manuel para rescatar al bebé de Pía. El heredero del marquesado no dudó ni un segundo: “Por Pía y su bebé, lo que sea”. Todo iba según lo planeado, pero no se esperaba lo que iba a suceder: cuando estaban esperando a Manuel para volver al palacio, las miradas de Jana y Abel se cruzaron. Terminaron besándose y, justo en ese momento, apareció el heredero. Lo vio todo y, desde entonces, no ha podido quitarse esa imagen de la cabeza. Jana y Abel se besan apasionadamente ¡y Manuel es testigo de ello! Andrea San Juan Ha decidido sincerarse con Jana y confesar sus celos. Aunque, como él mismo sabe, no tiene derecho a pedir explicaciones ya que él está casado con Jimena. Todos nos preguntábamos: ¿luchará ahora por el amor de la doncella? Parece que el beso entre Jana y el doctor ha sido un punto de inflexión para Manuel.

Cancela su asistencia a la Garden Party La Duquesa de los Infantes ha planeado todo para que Jimena finja el malogro de su embarazo. Su hija debería declinar la invitación a la Garden Party en el último momento, cuando ya no hubiera tiempo de buscar otra solución. En ese momento, sin nadie que le moleste, usaría la sangre que la Duquesa le proporcionó para decir que había sufrido un aborto. Pero un imprevisto hace que su plan salte por los aires. El plan de la duquesa para fingir el aborto de Jimena en 'La Promesa' Cristina Barco En un primer momento, Manuel iba a asistir a la fiesta, aunque fuera sin su mujer, ya que es el heredero del marquesado. Finalmente, eso no ha sido así. La primera impresión que tuvimos al conocer la decisión de Manuel es que quería cuidar a su esposa: “No estás tan bien como querrías. Quieres forzar la situación para agradarme y estar a mi lado. No hay que cometer imprudencias. Nos quedamos en ‘La Promesa’”. Para Jimena, esto supone un gran problema. No podrá llevar a cabo su plan o, por lo menos, lo tendrá más complicado. En realidad, Manuel no quería quedarse en el palacio para atender a su esposa… ¡tenía preparado algo muy especial para Jana!

El momento más esperado: la velada romántica No sabemos cuándo, pero lo cierto es que Manuel ya tenía todo planeado. Ha decidido tomar prestado un vestido de Leonor para Jana. Se lo ha entregado por sorpresa y le ha invitado a pasar una romántica velada juntos en el hangar. Música, champagne, sus mejores galas… ¡todo preparado para la cita! Parecía que Jana no iba a asistir, pero lo ha pensado mejor y ha decidido aprovechar esa gran oportunidad: “Creo que nos merecemos un ratito de magia”. Como no podía ser de otra forma, la cita ha comenzado con un brindis: “Por este presente. Por ti, por mí y por olvidarnos, aunque solo sea un momento, de todo lo demás”. Han jugado a imaginarse que no se conocen y bailan por primera vez. ¡Ha sido un momento realmente mágico! Manuel quiere saber qué es lo realmente importante para que Jana inicie una relación con alguien. Siguiéndole el juego, le ha confesado que, a cada pretendiente, le hace las mismas preguntas: ¿Cuál es el momento más importante? ¿Quién es la persona más especial? ¿Cuál es el propósito de la vida? El heredero se ha lanzado a contestar sus preguntas sin dudarlo: “El momento más importante es el ahora, porque es el único del que tenemos absoluto dominio. La persona más especial es con la que estás en ese momento. El propósito de la vida es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz porque ese es el mayor fin en la vida”. ¿El broche final de esta noche inolvidable? ¡El momento que todos estábamos esperando! Se han dejado llevar, guiados por sus sentimientos, y han terminado la velada con un apasionado y deseado beso. En el momento más íntimo, el más apasionado, el más fogoso, un imprevisto ha roto toda la magia: Jimena ha decidido bajar de su habitación para visitar a Manuel. ¡Está en el hangar! ¿Cómo saldrán Manuel y Jana de allí? ¿Les pillará su esposa? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrirlo.